Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 tornerà negli Stati Uniti nel 2027

HQ

Sembra che l'IEM Atlanta sia stato un successo abbastanza grande da far voler l'ESL tornare negli Stati Uniti e regalare al paese un altro evento IEM nel calendario 2027. Come confermato in un post sul blog, ci sarà un torneo Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 nel 2027, ma molti dettagli specifici sono ancora in sospeso.

Sappiamo che questo torneo si terrà dal 5 all'11 aprile, ma ciò che non sappiamo è la città ospitante o la sede ospitante, poiché queste informazioni saranno annunciate in un secondo momento.

L'ESL promette che l'evento avrà una fase a gironi con un totale di 16 squadre che si sfideranno in un tabellone a doppia eliminazione, tutto prima di un tabellone playoff a otto squadre, dove le squadre si contenderanno un montepremi assegnato con i $11.450.000+ assegnati all'ESL Pro Tour per tutto il 2027.

Poiché questo evento è ormai stato fissato, sappiamo che seguirà la Stagione 25 della ESL Pro League a marzo, seguito da un evento non annunciato a maggio.

Infine, l'ESL ha leggermente modificato le date per il terzo evento previsto nel 2028, che ora si terrà dall'8 al 16 aprile. Potrebbe essere un altro evento negli Stati Uniti...?