Intel ha reso i tempi di caricamento nei giochi significativamente più brevi

HQ

Intel ha rilasciato una nuova tecnologia Precompiled Shaders, "che aiuta a ridurre i tempi di caricamento/avvio nei giochi, riduce gli scatti al primo lancio e offre un processo automatico di aggiornamento della cache degli shader", come riportato da WCCFtech e Muropaketti. Questa funzione è ora disponibile per le Intel Arc Discrete & Integrated GPU in 13 giochi popolari.

Tradizionalmente, i giochi compilano shader solo sul computer dell'utente, il che può richiedere tempo e causare stutter. La soluzione Intel fa il lavoro in anticipo (nel cloud). Questi shader precompilati vengono scaricati in background sul computer dell'utente e il gioco li utilizza all'avvio.

Intel ha condiviso dati di prestazioni per le sue schede grafiche come l'Arc B580 e i chip integrati Xe2 e Xe3. In media, i tempi di caricamento sono presumibilmente 2-3 volte più rapidi, ma a volte anche molto più lunghi. God of War Ragnarök, ad esempio, carica fino a 37 volte più velocemente rispetto a non avere shader precompilati, secondo Intel.

La funzione è disabilitata di default, quindi devi abilitarla manualmente nel software di Intel. Apri Intel Graphics Software e vai su Grafica, poi Rendering 3D, poi Shader Precompilati e attiva l'opzione.

E infine, ecco i giochi attualmente supportati da questa nuova funzione.



Mito nero: Wukong



Borderlands 4



Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 7



Cyberpunk 2077



Dio della Guerra Ragnarök



Cavalieri di Gotham



Eredità di Hogwarts



NBA 2K26



Starfield



S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl



The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato



I Mondi Esterni 2

