Intel ha reso i tempi di caricamento nei giochi significativamente più brevi
Almeno secondo i test di Intel.
Intel ha rilasciato una nuova tecnologia Precompiled Shaders, "che aiuta a ridurre i tempi di caricamento/avvio nei giochi, riduce gli scatti al primo lancio e offre un processo automatico di aggiornamento della cache degli shader", come riportato da WCCFtech e Muropaketti. Questa funzione è ora disponibile per le Intel Arc Discrete & Integrated GPU in 13 giochi popolari.
Tradizionalmente, i giochi compilano shader solo sul computer dell'utente, il che può richiedere tempo e causare stutter. La soluzione Intel fa il lavoro in anticipo (nel cloud). Questi shader precompilati vengono scaricati in background sul computer dell'utente e il gioco li utilizza all'avvio.
Intel ha condiviso dati di prestazioni per le sue schede grafiche come l'Arc B580 e i chip integrati Xe2 e Xe3. In media, i tempi di caricamento sono presumibilmente 2-3 volte più rapidi, ma a volte anche molto più lunghi. God of War Ragnarök, ad esempio, carica fino a 37 volte più velocemente rispetto a non avere shader precompilati, secondo Intel.
La funzione è disabilitata di default, quindi devi abilitarla manualmente nel software di Intel. Apri Intel Graphics Software e vai su Grafica, poi Rendering 3D, poi Shader Precompilati e attiva l'opzione.
E infine, ecco i giochi attualmente supportati da questa nuova funzione.
- Mito nero: Wukong
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops 7
- Cyberpunk 2077
- Dio della Guerra Ragnarök
- Cavalieri di Gotham
- Eredità di Hogwarts
- NBA 2K26
- Starfield
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato
- I Mondi Esterni 2