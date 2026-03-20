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Intel ha reso i tempi di caricamento nei giochi significativamente più brevi

Almeno secondo i test di Intel.

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Intel ha rilasciato una nuova tecnologia Precompiled Shaders, "che aiuta a ridurre i tempi di caricamento/avvio nei giochi, riduce gli scatti al primo lancio e offre un processo automatico di aggiornamento della cache degli shader", come riportato da WCCFtech e Muropaketti. Questa funzione è ora disponibile per le Intel Arc Discrete & Integrated GPU in 13 giochi popolari.

Tradizionalmente, i giochi compilano shader solo sul computer dell'utente, il che può richiedere tempo e causare stutter. La soluzione Intel fa il lavoro in anticipo (nel cloud). Questi shader precompilati vengono scaricati in background sul computer dell'utente e il gioco li utilizza all'avvio.

Intel ha condiviso dati di prestazioni per le sue schede grafiche come l'Arc B580 e i chip integrati Xe2 e Xe3. In media, i tempi di caricamento sono presumibilmente 2-3 volte più rapidi, ma a volte anche molto più lunghi. God of War Ragnarök, ad esempio, carica fino a 37 volte più velocemente rispetto a non avere shader precompilati, secondo Intel.

La funzione è disabilitata di default, quindi devi abilitarla manualmente nel software di Intel. Apri Intel Graphics Software e vai su Grafica, poi Rendering 3D, poi Shader Precompilati e attiva l'opzione.

E infine, ecco i giochi attualmente supportati da questa nuova funzione.


  • Mito nero: Wukong

  • Borderlands 4

  • Call of Duty: Black Ops 6

  • Call of Duty: Black Ops 7

  • Cyberpunk 2077

  • Dio della Guerra Ragnarök

  • Cavalieri di Gotham

  • Eredità di Hogwarts

  • NBA 2K26

  • Starfield

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato

  • I Mondi Esterni 2

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