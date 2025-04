Intel licenzia oggi 22.000 dipendenti, il 20% dell'intera forza lavoro

HQ

È forse la notizia più devastante che potremmo riportare oggi e anche l'indicazione più chiara di come l'intelligenza artificiale influenzerà l'industria tecnologica. Bloomberg ha appena riferito dei piani di Intel di licenziare 22.000 dipendenti, circa il 20% della sua forza lavoro globale.

22.000 persone in un colpo solo, secondo il rapporto di Bloomberg, per essere perse in una grande operazione per tagliare i costi dell'azienda di 10 miliardi di dollari e ripensare completamente la sua struttura operativa. Una delle prime decisioni del suo nuovo CEO, Lip-Bu Tan, che già sosteneva questa misura e delegava il lavoro all'IA nonostante questa massiccia ondata di licenziamenti sia stata descritta come una riduzione dell'inefficienza burocratica.

Il mese scorso, l'agenzia di stampa Reuters ha riferito che Tan stava prendendo in considerazione modifiche significative ai suoi metodi di produzione di chip e alle strategie di intelligenza artificiale, con tagli al personale per far fronte a quello che Tan ha descritto come "un livello di gestione medio lento e gonfio". Poco dopo la sua nomina, ha detto ai dipendenti di un municipio che l'azienda dovrà prendere "decisioni difficili".

I nostri pensieri sono rivolti a quelle decine di migliaia di persone che oggi hanno perso il lavoro, e questo stabilisce anche un oscuro precedente in quanto vedremo sicuramente più "esuberi" di personale nel settore tecnologico ora che l'intelligenza artificiale è al centro del flusso di lavoro su larga scala.