Intel non è ancora fuori dal mondo delle GPU, secondo il CEO

Le GPU per computer stanno diventando un gioco piuttosto pericoloso. Con l'aumento dei prezzi della RAM che colpisce duramente tutti, forse non ci saremmo sorpresi nel vedere Intel, che in passato ha realizzato alcune GPU misteriose, ritirarsi da questa competizione. Tuttavia, secondo il CEO dell'azienda, è in atto un piano.

Parlando al Cisco AI Summit (tramite Wccftech), Lip-Bu Tan di Intel ha detto che l'azienda sta ancora lavorando sulle GPU e lo farà per il prossimo futuro. Tan ha anche detto che ha "appena assunto il capo architettonico GPU, ed è molto bravo.Sono molto felice che si sia unito a me."

Rispetto a Nvidia e AMD, Intel è un cavallo piuttosto giovane nella corsa alle GPU. Tuttavia, con ogni iterazione è cresciuta e impronta, e le iGPU Xe3 Celestial hanno ricevuto elogi su tutti i fronti. Dovremo vedere se questa giovane linea di GPU nascente riuscirà a sopravvivere alla tempesta imminente che arriverà sul mercato PC molto presto.