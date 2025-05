Intensi scontri scuotono Tripoli dopo la morte del leader della milizia

HQ

Le ultime notizie sulla Libia . Feroci combattimenti sono scoppiati a Tripoli per la seconda notte consecutiva dopo l'uccisione di un importante leader della milizia. Le violenze hanno suscitato timori di ulteriore instabilità nella capitale libica, con le Nazioni Unite che chiedono un cessate il fuoco immediato.

I disordini, concentrati in aree densamente popolate, segnano un'escalation nella lotta per il potere tra fazioni armate. Mentre la capitale si prepara a ulteriori scontri, gli sviluppi potrebbero in ultima analisi rafforzare la posizione del primo ministro Abdulhamid al-Dbeibah.