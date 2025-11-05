LIVE
      Inter e Milan comprano lo stadio di San Siro per 197 milioni di euro, sarà demolito e ricostruito

      Uno degli stadi più iconici del mondo ha i giorni contati.

      HQ

      È ufficiale: lo stadio di San Siro andrà via. L'iconico stadio di Milano, che ospita le partite casalinghe sia del Milan che dell'Inter, è stato acquistato alla città da entrambi i club per 197 milioni di euro e sarà demolito per costruire un nuovo stadio più moderno, insieme a un progetto di rigenerazione urbana del quartiere.

      Il nuovo stadio avrà 71.500 posti a sedere (4.000 in meno rispetto all'attuale), con un costo di 1.3000 milioni di euro, e sarà progettato da Foster + Partners, lo studio di architettura di Norman Foster, autore anche della ristrutturazione del 2007 dello stadio di Wembley e dello stadio Lusail in Qatar.

      "Lo stadio soddisferà i più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano", hanno dichiarato i club. Nonostante l'iconicità, lo stadio si è deteriorato nel corso degli anni e non ha soddisfatto gli standard UEFA per Euro 2032, che si terrà in Italia e Turchia.

      Il nuovo stadio dovrebbe essere completato intorno al 2031, con l'inizio dei lavori previsto per il 2027, con l'approvazione del progetto definitivo nella prima metà del 2026. Lo stadio continuerà a funzionare in questa stagione e ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.

      Non è stato rilasciato alcun design ufficiale, anche se in passato sono state condivise alcune idee folli... Siete addolorati per la demolizione di San Siro?

      Zigres / Shutterstock

