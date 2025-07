Intergalactic: The Heretic Prophet ha già un set Lego

HQ

Nonostante il gioco non sia ancora uscito, o quasi, sembra che l'hype per Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog sia già reale. Recentemente, sono spuntati online i documenti per la costruzione Lego della 984 Tempest NDX, ovvero la nave futuristica retrò che vediamo in Intergalactic: The Heretic Prophet.

Neil Druckmann venne a conoscenza di questi documenti e contattò immediatamente il creatore di Lego 2Bricks per mettere le mani su una di queste navi. Come notato da Push Square, Druckmann ha finito per farsi consegnare la build a mano da 2Bricks e metterla sulla sua scrivania a casa sua.

La costruzione richiede 1.349 pezzi per essere completata e potrebbe costare fino a circa $ 140 se non hai molti Lego di riserva in giro. Tuttavia, se vuoi volare intorno alla tua mini nave mentre aspetti che la versione in-game arrivi ogni volta che Intergalactic: The Heretic Prophet viene lanciato, potresti voler dare un'occhiata.

Intergalactic: The Heretic Prophet è in fase di sviluppo per PS5.

