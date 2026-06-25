International 2026: 12 squadre rimangono nelle qualificazioni europee con quattro posti per il main event in palio

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Sebbene il torneo principale Dota 2 dell'anno solare si terrà solo a metà agosto, tra il 13 e il 23, anche perché tra un paio di settimane si terrà l'evento della Coppa del Mondo di Esports, presto sarà il momento di mettere contro le migliori squadre del mondo per essere di nuovo immortalate nella leggenda.

Per il momento, le qualificazioni regionali sono ancora in corso e, a tal fine, la regione europea concluderà il suo processo questa settimana, con 12 squadre ancora in corsa e solo quattro posti disponibili per The International.

Due di questi posti saranno occupati questo pomeriggio, poiché le partite del terzo turno del Upper Bracket vedranno le partite qui sotto. Va detto che il vincitore ottiene un biglietto per The Invitational mentre il perdente passa al Lower Bracket per un altro tentativo.



Team Spirit vs. Nigma Galaxy alle 12:00 BST/13:00 CEST



Virtus.pro contro Team Vision alle 15:00 BST/16:00 CEST



Per quanto riguarda il Lower Bracket, l'azione a eliminazione diretta è ancora in corso, con quattro squadre che saranno eliminate domani, altre due sabato, e poi altre due domenica, quando gli altri due posti per The International saranno occupati. Anche se torneremo domani per evidenziare le partite del resto delle qualificazioni, potete vedere qui sotto le attuali partite del Lower Bracket Round 2, tutte in programma il 26 giugno.