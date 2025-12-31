Interruzione di corrente nel tunnel della Manica blocca i viaggi di Capodanno

HQ

Un guasto all'alimentazione elettrica nel Tunnel della Manica ha causato un disagio diffuso martedì, lasciando migliaia di passeggeri ferroviari bloccati e gli automobilisti con lunghi ritardi pochi giorni prima delle celebrazioni di Capodanno.

I servizi Eurostar tra Londra e il continente sono stati cancellati o fortemente ritardati per gran parte della giornata, mentre le code si sono accumulate a Folkestone poiché i servizi LeShuttle operavano a capacità ridotta. Entro la sera, il tunnel funzionava ancora solo su uno dei suoi due binari, con i treni che alternavano direzione.

Guasto collegato al sistema di alimentazione aerea del tunnel

Il problema è iniziato lunedì sera dopo un guasto collegato al sistema di alimentazione aerea del tunnel, secondo l'operatore Getlink. Un treno navetta è rimasto immobilizzato all'interno del tunnel prima di essere rimosso, aggravando i ritardi sia nei servizi passeggeri che nei veicoli.

Alla stazione di St Pancras a Londra, ai viaggiatori veniva consigliato di posticipare i viaggi, con la maggior parte delle partenze dirette a Parigi cancellata. Scene simili si sono svolte alla Gare du Nord di Parigi, mentre alcuni conducenti hanno scelto di deviare verso i passaggi dei traghetti a Dover.

Getlink ha dichiarato che i servizi stanno riprendendo "molto gradualmente" e ha promesso navette aggiuntive durante la notte fino a mercoledì, anche se si prevede che i ritardi significativi continuassero. Ai passeggeri sono stati offerti rimborsi, opzioni di riprenotazione e compenso, mentre gli operatori hanno invitato i viaggiatori a consultare aggiornamenti in tempo reale prima di dirigersi alle stazioni.