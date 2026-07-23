Interstellar è stata una fonte chiave di ispirazione per il lungometraggio Exodus ' sulla dilatazione temporale, afferma il regista narrativo

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In Exodus, non ti preoccupi solo degli alieni nemici, dei sistemi di difesa dimenticati da tempo e di rimanere coinvolto in una pioggia di meteoriti mentre voli tra le stelle. Alcuni luoghi che visiti, e alcuni viaggi che compiai, faranno sparire anni fuori dallo schermo, poiché la meccanica della dilatazione temporale si fa sentire nella storia del gioco. Abbiamo visto qualche gioco di fantascienza con le manovre temporali, ma sembra qualcosa che non si adatta necessariamente a un gioco.

Per affrontare le sfide che la dilatazione temporale potrebbe portare Exodus, il suo direttore narrativo ha analizzato Interstellar, ma anche tutto ciò che serve per prepararsi a un viaggio che può durare minuti su un pianeta, ma anni fa sul tuo pianeta natale. "Abbiamo tratto molta ispirazione da cose come Interstellar. E una delle cose che abbiamo capito è che non è solo il viaggio. È la preparazione per il viaggio che diventa così importante. Perché sai quanto costerà," ci ha detto Karpyshin in un'intervista esclusiva al Celsius 232.

"Dobbiamo assicurarci che la conseguenza emotiva di questi viaggi sia definita prima che partiate. E capisci quanto ti costerà. Per questo motivo, abbiamo affrontato la cosa in modo un po' diverso da come pensavamo inizialmente. Mentre non vai su Exodus un sacco di volte nel gioco. Perché ogni volta che ci vai, è un evento così significativo," spiegò Karpyshin.

Il veterano di BioWare e autore di Star Wars ha aggiunto che il team di Archetype Entertainment ha dovuto adattare un po' la narrazione di Exodus in base a questa meccanica. Ma il risultato finale è qualcosa che Karpyshin è molto entusiasta di vedere.

Dai un'occhiata all'intervista completa per maggiori dettagli su Exodus, Star Wars: Knights of the Old Republic e Fate of the Old Republic, qui sotto: