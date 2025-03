Intervista a World of Warcraft: Bilancio dopo l'aggiornamento Undermine(d)

HQ

Dopo un lancio di grande successo, World of Warcraft: The War Within è stato ora ampliato con un aggiornamento significativo con molti nuovi contenuti. Questa volta il tema è il crimine... Voglio dire... Gli innovativi cartelli dei Goblin, e non ultimo quello che circonda il signore supremo Gallywix e i suoi tentativi di controllare tutto, si combinano con l'antagonista principale dell'universoWarcraft attualmente - Xal'atath.

Questo viene fatto introducendo una nuova zona sotterranea, Undermine, che appare improvvisamente dal nulla, mentre questa gigantesca città, sede dei vari cartelli dei Goblin, offre una serie di nuove sfide, missioni, un nuovo sistema di veicoli e dungeon.

Tuttavia, faccio fatica a capire perché questa zona sia istanziata - e soprattutto perché sia sotto Khaz Algar e non Kalimdor. Ma il direttore di gioco associato Morgan Day ha dato una buona spiegazione, motivo per cui l'abbiamo inclusa per intero:

"In realtà ci sono un sacco di cose tecniche divertenti che accadono dietro le quinte. Perché in WoW non è possibile costruire due zone una sopra l'altra: è solo il modo in cui il nostro gioco funziona da 20 anni. È una delle cose che quando lavori su un gioco che ha 20 anni, c'è qualche sfumatura divertente nel motore e negli strumenti. Ma cerchiamo costantemente di evolvere le nostre capacità, ed essere in grado di costruire questa espansione dove ci sono zone impilate consente divertenti aggiornamenti tecnologici. E questa è una di quelle cose che non tutti notano.

"Alcuni hanno sicuramente notato che quando voli laggiù e vai molto, molto veloce e sei davvero bravo a fare skyriding, ottieni una schermata di caricamento. Ma è molto raro. Quindi è una sorta di strumento nella cintura degli attrezzi che il team può utilizzare e da cui attingere per andare avanti. Ma come ho detto, cerchiamo sempre di usare lo strumento giusto per il lavoro giusto, e la fantasia dell'espansione sotterranea è qualcosa a cui volevamo appoggiarci con questa esperienza.

"Ho sempre riso e scherzato: quando hai queste zone grandi ed epiche quando lanci l'espansione, non hai davvero l'opportunità di aggiungere spazio. Non è così che funziona il mondo. Ci vuole molto tempo per costruire nuove masse continentali. Ma, poiché si tratta di un'espansione sotterranea, possiamo semplicemente fare un buco nel muro, come abbiamo fatto con The Ringing Deeps. In realtà è uno spazio espanso all'interno di The Ringing Deeps.

"Non solo abbiamo la Mina da esplorare, ma c'è anche uno spazio piuttosto grande negli Abissi Squillanti che si è aperto, perché i Goblin hanno fatto un buco nel muro. E ora c'è tutto questo spazio extra dove i giocatori possono esplorare e divertirsi.

"E mentre sei lì dentro, potresti notare che c'è molto sangue nero, e che i Goblin hanno organizzato un'operazione mineraria su larga scala per coltivare un sacco di sangue nero. Sappiamo che Xal'atath è molto interessato a questo aspetto, e ci saranno alcuni aggiornamenti divertenti anche per questo.

"Non posso parlare di futuri aggiornamenti, ma è stato qualcosa in cui abbiamo sviluppato un sacco di nuove tecnologie divertenti per appoggiarci a questa fantasia, e vedremo dove ci porterà".

Tecnicamente, ha senso, ma l'umore non sempre ha senso. Non capisco bene perché la musica di sottofondo nella zona ricordi un film noir degli anni '30 con una densa atmosfera poliziesca - con musica jazz profondamente depressiva e una grande predilezione per un sassofonista che ha appena perso la moglie, il lavoro e il cane. Il tema sono i cartelli criminali con un forte debole per gli esplosivi e la benzina, e l'umore dovrebbe rifletterlo un po' meglio. Tuttavia, la musica è davvero buona e la qualità della registrazione è sorprendentemente alta.

Abbiamo fatto una chiacchierata con il team e abbiamo chiesto perché non c'era mai stato un tema goblin prima, soprattutto perché è parte integrante dell'universo. Su questo, Day ha detto:

"Questa è una domanda divertente. Come hai detto, l'esistenza di Undermine è nota da un po' di tempo. Ne abbiamo parlato parecchio a Kezan, nell'aggiornamento Cataclysm. Ma alla fine, cerchiamo sempre di realizzare la fantasia e la storia dell'espansione. E fin dall'inizio, quando abbiamo parlato di The War Within, sapevamo benissimo di voler andare a Undermine. Era come se avessimo un'espansione ambientata principalmente in un'ambientazione underground. Se questa volta non andiamo a Minare, quando lo faremo?

"Quindi eravamo molto entusiasti di visitare questo luogo e vedere come i Goblin e Xal'atath stanno insieme. E in realtà, se si guarda ad alcune delle nostre zone esistenti, come The Ringing Deeps, non è una coincidenza che ci sia questa sporadica influenza dei Goblin in quella zona. Sapevamo benissimo che questo era lo spazio in cui volevamo portare la storia nei futuri aggiornamenti, cosa che finalmente riusciremo a fare.

"In definitiva, si tratta di trovare la fantasia e la storia giusta per perseguire queste idee. Siamo fortunati nel senso che, con l'universo di Warcraft, è una storia così ricca che potremmo visitare. E trovare l'opportunità giusta in modo che abbia un senso nella storia è il nostro primo obiettivo. E questo era il momento giusto".

Con una nuova zona c'è anche l'opportunità di guadagnare di più Valorstones, che vengono utilizzati per potenziare il tuo equipaggiamento. Se hai un personaggio alternativo, ci sono un numero enorme di fantastiche missioni che ti mandano su una corsia preferenziale per il nuovo equipaggiamento. Va abbastanza veloce ed è bello non dover passare un mese ad aggiornare armi e armature. Questo può essere ottenuto trovando vari mob amichevoli in giro per la città o sperando che ci sia qualcosa di buono in uno dei 16 forzieri del tesoro ben nascosti.

I cartelli sono lì in modo che tu possa ingraziarti alcuni e respingere altri. Non preoccuparti, ci sono meccanismi per raggiungerli tutti e alcune missioni comportano missioni losche in cui devi fotografare e uccidere i servitori di altri cartelli. World of Warcraft ha un sistema di reputazione piuttosto ampio con ogni fazione del gioco, e sarebbe stato bello se le 8.000 missioni che hai fatto per vari goblin nei primi anni di esistenza del gioco e dove sei stato esaltato fossero state trasferite. Sembra un po' strano dover fare di nuovo il "rep grind" per lo stesso cartello.

Ci sono ufficialmente quattro cartelli a cui puoi accedere quando inizi la tua rotazione in città, ma chissà, forse ce n'è un altro nascosto. Oltre agli aggiornamenti al sistema Delve - piccoli dungeon in cui hai un aiutante NPC e un tema prestabilito che può essere giocato a molti livelli - che è abbastanza divertente, c'è anche un raid generale: Liberation of Undermine, con set di livelli di raid associati. Soprattutto per Death Knight, Shaman e Rogue, c'è molto da apprezzare, ma lo stile visivo unico non sarà adatto a tutti.

Inoltre, ci sono una quantità impressionante di nuovi modi per guadagnare risorse diverse. Se ricordi i vecchi tempi in cui dovevi fare le stesse cinque missioni ogni giorno, questo è un aggiornamento decisivo. La mia più grande paura, tuttavia, è quella di dover smistare la spazzatura - sembra ridicolo. Puoi ottenere bot per aiutarti, ma i nemici si genereranno anche per distrarti, il che aggiunge un po' di sfida in più.

Poi, naturalmente, c'è quello che è stato un po' il punto centrale dell'aggiornamento, il sistema D.R.I.V.E. (Dynamic and Revolutionary Improvements to Vehicular Experiences ). Qui sei equipaggiato con un'auto pesante e divorante benzina con un grande motore che può essere messo a punto e ottimizzato. Tuttavia, funziona più come il tuo drago: sblocchi le cose e poi scegli tra diverse alternative a seconda delle tue preferenze. Mi sarei aspettato che fosse un po' più Need for Speed: Underground. Il fatto di non poter aumentare la velocità massima senza influire sull'accelerazione mi dà un po' fastidio. E sì, l'auto è più veloce delle normali cavalcature, poiché le cavalcature volanti non funzionano qui, il che sembra anche un po' forzato, ma è una funzione divertente per coloro che vogliono controllare il proprio trasporto.

Tutto sommato, ci rimane un aggiornamento piuttosto solido per i giocatori regolari e forse un focus più presente e tangibile per coloro che non sono giocatori hardcore. Personalmente, ho trovato casualmente alcune missioni secondarie con Afur e il Knights of the Round Table, e sì, sono Coboldi. E sì, Blizzard ha puntato tutto - anche con la spada nella roccia - e questo è il genere di cose che rende solida la costruzione del mondo.