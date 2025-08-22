Intervista di L'eredità del Cavaliere Oscuro a Jonathan Smith alla Gamescom 2025

HQ

Fedele al suo personaggio principale, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è emerso dall'ombra con poco preavviso. La rivelazione del gioco ha colto molti di sorpresa, ma per il team dietro di esso, la segretezza faceva parte del piano. "Ci abbiamo lavorato per anni, tenendolo nascosto", dice John, uno degli sviluppatori. "Finalmente è stato come se Batman stesso uscisse dall'ombra".

Questa miscela di teatralità e giocosità è fondamentale per cui Batman e Lego formano un'accoppiata così naturale. Come dice John, "È il mix perfetto di luce e buio. I Lego portano immaginazione e divertimento, mentre Batman è uno dei personaggi più iconici e meditabondi mai creati". Con decenni di fumetti, film e giochi da cui attingere, il team vede i Lego come il mezzo perfetto per unificare le numerose interpretazioni di Batman. "Volevamo prendere quell'unica, essenziale storia di Batman e darle vita per i giocatori", John spiega.

Al centro del gioco c'è un viaggio completo attraverso l'evoluzione di Bruce Wayne. I giocatori iniziano con un giovane Batman, che impara ad allenarsi, sperimenta i primi gadget e si sviluppa gradualmente nel Cavaliere Oscuro. Nel corso del tempo, Gotham stessa si espande, alleati come Robin, Batgirl e Catwoman si uniscono alla lotta e l'arsenale di veicoli e gadget cresce. "Volevamo che i giocatori camminassero al fianco di Bruce", Dice John. "Inizia in piccolo e alla fine della campagna sarai alla guida di Batmobili ed esplorerai davvero Gotham man mano che si apre".

Anche Gotham gioca un ruolo da protagonista. Progettato come un mondo aperto e vivo, è pieno di oggetti da collezione, enigmi, sfide dell'Enigmista e gare su strada, ma anche con innumerevoli cenni alla tradizione di Batman. "Su ogni cartellone pubblicitario, su ogni insegna di un negozio, troverai riferimenti, a volte tagli profondi da fumetti oscuri, a volte momenti iconici di film". John osserva. Per i fan, è un tesoro di uova di Pasqua.

Il combattimento è un'altra area in cui il team ha voluto spingersi oltre la tradizionale tariffa Lego. Ispirato ai giochi di Arkham, il combattimento è fluido e stratificato, ma con il suo tocco Lego. I giocatori possono concatenare le mosse tra due personaggi, lanciando i nemici avanti e indietro o combinando l'uso dei gadget in modi creativi. "Volevamo un sistema di combattimento ricco e profondo che mantenesse comunque l'accessibilità per cui i giochi Lego sono noti". Dice John. Una "Modalità Cavaliere Oscuro" più difficile aggiunge sfida per i fan di lunga data, offrendo una profondità basata sull'abilità per i giocatori cresciuti con la serie.

Il roster è più ristretto rispetto ai precedenti titoli Lego, ma più ricco di profondità. Batman rimane centrale per tutto il tempo, mentre alleati come Dick Grayson, Barbara Gordon e persino Talia al Ghul crescono e si evolvono nel tempo. Ognuno ha abilità, gadget e tute uniche, garantendo una varietà significativa senza sopraffare i giocatori con skin infinite. In definitiva, Legacy of the Dark Knight consiste nell'unire i molti volti di Batman in un'unica, definitiva avventura Lego. "Volevamo tracciare una storia emotivamente drammatica per Batman che colpisse i momenti iconici che i giocatori si aspettano, ma con la libertà e l'umorismo dei Lego", Dice John.

I fan non dovranno aspettare a lungo. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight verrà lanciato il prossimo anno su Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC.