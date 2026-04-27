Intervista Direttiva 8020: Parlare con l'IA, la durata della durata, l'ispirazione horror e il collegamento di The Dark Pictures con Supermassive Games

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È stato un percorso più lungo del previsto inizialmente, ma questo maggio Supermassive Games tornerà e offrirà il prossimo capitolo dell'universo di The Dark Pictures. Conosciuta come Direttiva 8020, questa è una storia horror di fantascienza che segue un equipaggio di astronauti mentre cerca di sopravvivere su una nave isolata, tormentato da creature mutaforma assetate di sangue.

Con il lancio previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 maggio, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Supermassive e in particolare con il direttore creativo, Will Doyle, tutto per saperne di più sulla Direttiva 8020. Dalle ispirazioni horror, al gameplay ricco d'azione, all'IA nello sviluppo del gioco, alla durata prevista e al legame con The Dark Pictures, ne parliamo e molto altro nell'intervista completa che potete leggere qui sotto.

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Gamereactor: Sembra che tu abbia tolto il marchio The Dark Pictures dal gioco. La Direttiva 8020 è ancora considerata parte di questa serie più ampia o si tratta di un progetto a sé stante e completo?

Doyle: "La Direttiva 8020 è ambientata nello stesso mondo condiviso dei nostri altri titoli. È un gioco narrativo intenso e ramificato in cui le tue scelte contano e controlli un cast di personaggi dove tutti possono vivere o morire. L'edizione deluxe del gioco presenta set di costumi e bambole collezionabili che mettono in risalto personaggi e mostri dei nostri precedenti giochi Dark Pictures. Quindi sì - foto al 100% scure.

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"Siamo lieti di continuare la serie, ma dopo una breve pausa volevamo assicurarci che il nostro messaggio fosse chiaro per il nostro pubblico. Dopo aver concluso la prima stagione dell'antologia Dark Pictures, abbiamo condotto uno studio approfondito sui giocatori in preparazione alla Direttiva 8020. Questo studio ha rivelato che molti nuovi arrivati pensavano di dover giocare le nostre partite in sequenza - in parte a causa di termini come "Stagione".

"Per la Direttiva 8020, abbiamo scelto lo slogan "A Dark Pictures Game", che dice ai nostri fan che fa parte dell'universo condiviso, senza suggerire che sia un seguito essenziale di altri giochi della serie."

Gamereactor: In che modo il tempo di sviluppo extra dopo il ritardo vi ha permesso di migliorare e migliorare la Direttiva 8020?

Doyle: "Sappiamo che i nostri fan hanno aspettato pazientemente la Direttiva 8020 da quando è stata anticipata alla fine di The Devil in Me. Volevamo davvero usare il tempo extra per concentrarci sulla rifinitura e creare la migliore versione del nostro gioco. Come gli altri nostri giochi, Directive 8020 è estremamente cinematografico, quindi qualsiasi tempo extra dedicato al montaggio e alla rifinitura migliora davvero l'esperienza complessiva. Siamo davvero entusiasti di ciò che abbiamo raggiunto e speriamo che anche i nostri fan lo amino."

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Gamereactor: Quali sono state le tue ispirazioni dietro la storia della Direttiva 8020 e quanta ricerca hai fatto sui viaggi spaziali in preparazione?

Doyle: "Ognuno dei giochi Dark Pictures ha attinto a un genere diverso di horror. Questa volta volevamo esplorare l'horror spaziale. "The Thing" di John Carpenter è stata una grande fonte di ispirazione, principalmente perché volevamo creare un mostro mutaforma. Nel corso degli anni, molti dei nostri fan ci hanno chiesto di realizzare un gioco basato su The Thing, probabilmente perché il tema della fiducia si adatta perfettamente alle nostre scelte e alle meccaniche delle relazioni. E il mostro in sé è ovviamente piuttosto incredibile!

"Ma questa storia prende ispirazione da molti film diversi - Alieni, Sole, Vita e altri - e da libri, incluso "Montagne di follia" di H.P. Lovecraft." È anche, in parte, un seguito di "House of Ashes", il terzo film oscuro.

"Abbiamo fatto parecchie ricerche quando abbiamo creato questo. La storia è davvero iniziata da due punti di ispirazione reali: primo, gli allunaggi sulla Luna, dove Apollo 10 (di fatto, la prova generale per l'atterraggio vero e proprio) è stato ridotto di carburante per impedire all'equipaggio di tentare di fare da solo. Nella nostra storia, l'astronave Cassiopeia viene inviata a fare un test simile su Tau Ceti f ed è anch'essa a corto di carburante. In secondo luogo, la Direttiva 8020 stessa era una direttiva reale della NASA che applicava procedure di quarantena nel caso in cui l'equipaggio dello shuttle incontrasse vita extraterrestre nello spazio."

Gamereactor: In che modo il focus su una premessa futuristica ha cambiato il modo in cui incuti paura in un giocatore?

Doyle: "Ambientare il gioco nello spazio ci dà così tante opportunità per creare sentimenti di angoscia (e meraviglia!). Anche se è così vasto, è anche intimo, mentre siete rinchiusi insieme in un recipiente. Claustrofobia e isolamento sono anche sentimenti chiave. Lo spazio è terrificante, perché sei praticamente circondato dalla morte. Tutto ciò che sta oltre le mura della tua bolla è ostile alla vita umana. Questo la rende l'ambientazione perfetta per una storia horror."

Gamereactor: Cosa ha reso Lashana Lynch una scelta così eccellente per il ruolo dell'astronauta Young?

Doyle: "È stata brillante! Volevamo una protagonista femminile britannica per il nostro gioco e siamo stati così felici di aver coinvolto Lashana. È al massimo della sua forma, avendo recitato in The Day of the Jackal, The Woman King, Captain Marvel e il franchise 007. Quindi, ci siamo sentiti molto fortunati ad averla con noi. Ha davvero dato il massimo nella sua interpretazione, dandoci il personaggio di "Young" che volevamo quando la creavamo."

Gamereactor: Con forme di vita aliene che imitano gli umani sulle carte, come influenzano il gioco cooperativo? Ci sarà un sistema di impostori simile a Among Us da gestire?

Doyle: "La modalità multiplayer è cooperativa fino a 5 giocatori sul divano, con ogni giocatore che controlla un personaggio alla volta. Questo sarà rispecchiato esattamente nella versione online, che sarà rilasciata in un aggiornamento gratuito post-lancio.

"Non esiste un sistema in stile "Among Us" - siete tutti dalla stessa parte. Invece, giochi la storia con i tuoi amici e, lungo il percorso, prendi decisioni che influenzano lo svolgimento della storia. Potete lavorare insieme per concordare le decisioni oppure fare la vostra scelta e convivere con le conseguenze per il gruppo."

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Gamereactor: Sembra che il gameplay sarà il più pratico e ricco d'azione che abbiamo visto finora da Supermassive, quindi come avete affrontato la difficoltà, bilanciando il gioco tra giocatori veterani e persone meno conosciute che magari stanno sintonizzandosi tramite la funzione cooperativa?

Doyle: "La Direttiva 8020 presenta incontri intensi con minacce in tempo reale, ma questi momenti possono essere adattati a tuo piacimento usando impostazioni di difficoltà e accessibilità. Alla difficoltà più facile, il tuo personaggio può sempre sfruttare una meccanica di parata molto indulgente quando è messo alle strette. Offriamo anche una modalità di difficoltà personalizzata in cui puoi personalizzare gli incontri secondo le tue preferenze - ad esempio, giocare i QTE in Difficile, ma impostare le parate per minacce in tempo reale su Facile. Questo funziona sia in modalità giocatore singolo che nella modalità cooperativa sul divano.

"Directive 8020 è più pratico dei nostri titoli precedenti, ma presenta comunque dilemmi impossibili, drammi cinematografici intensi, segreti e tutto ciò che ami dei nostri precedenti giochi Dark Pictures."

Gamereactor: Qual è la ragione per cui non si può supportare il multiplayer online al lancio?

Doyle: "È solo questione di tempo. Ci siamo concentrati sul rendere il multiplayer cooperativo single-player e offline sul divano il più forte possibile. Quella lucidatura extra è qualcosa di cui siamo orgogliosi."

Gamereactor: Qual è l'approccio di Supermassive Games all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei suoi progetti? Hai una serie di linee guida che segui?

Doyle: "La storia della Direttiva 8020 esplora cosa significa essere umani, quindi non sorprende che questo gioco sia stato creato interamente dagli umani."

Gamereactor: Quanto tempo pensi che richieda una partita di Direttiva 8020?

Doyle: "Se ti immergi nella storia e scavi davvero nei segreti e nelle interazioni con i messaggeri, dura circa 8 ore. Come gioco a scelta, può finire prima se prendi decisioni sbagliate! Ma la tua prima partita è solo l'inizio. Abbiamo introdotto una nuova funzionalità nella Direttiva 8020 chiamata Punti di Svolta. Questa "mappa della storia" permette ai giocatori di riavvolgere e rivedere decisioni chiave, adattando l'esperienza a diversi stili di gioco. Alcuni giocatori vorranno scoprire ogni possibile esito o semplicemente seguire un percorso diverso mantenendo in vita un personaggio preferito. Quindi, ci aspettiamo che questo aggiunga molte più ore al tempo che i giocatori dedicano al gioco. Alcuni gruppi di prova hanno passato più di 20 ore a esplorare tutte le possibilità che la storia può offrire."

Gamereactor: Hai pensato di portare la Direttiva 8020 su Switch o Switch 2?

Doyle: "Al momento siamo completamente concentrati sulle piattaforme di lancio - PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC."

Gamereactor: Quali sono i prossimi passi per la serie The Dark Pictures e Supermassive Games? Prevedi ulteriori capitoli nella serie più ampia?

Doyle: "Siamo completamente concentrati sulla Direttiva 8020 in questo momento e non vediamo l'ora che venga lanciata. Naturalmente, stiamo sempre indagando su altre storie e idee per la serie Dark Pictures e stiamo lavorando su alcune di queste ora."

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Grazie a Supermassive e Doyle per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande. Anche in questo caso, potrai giocare a Directive 8020 in circa due settimane, quando il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 maggio.