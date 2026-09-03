Intervista su Dragon Ball Xenoverse 3: Riportare in vita l'eredità di Akira Toriyama dal lontano futuro

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Durante la nostra copertura della Gamescom di quest'anno, abbiamo avuto l'opportunità di dare uno sguardo approfondito a uno dei titoli con licenza più attesi degli ultimi anni, che - come ora sappiamo - uscirà il prossimo anno. Stiamo parlando di Dragon Ball Xenoverse 3, e abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata esclusiva con il produttore del gioco, Masayuki Hirano, allo stand Bandai Namco alla fiera di Colonia.

Ecco l'intervista completa:

Il nuovo contesto: 200 anni nel futuro

Gamereactor: Con Xenoverse 3, viaggiamo nel tempo, 200 anni nel futuro. Cosa diresti che questo ti permette di fare sia a livello di storia che anche di combattimento?

Hirano: "Prima di tutto, l'ambientazione del futuro. Toriyama-sensei ha creato il mondo 200 anni dopo il futuro, quindi la storia, i personaggi, la visione del mondo, l'ambientazione e molti altri elementi sono stati creati da Toriyama-sensei.

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"È ambientato nel futuro, 200 anni dopo, ma la storia, i personaggi e l'ambientazione di questo nuovo mondo sono stati creati da Toriyama-sensei. E quindi abbiamo ricevuto quegli elementi da lui ed è una cosa fantastica che ci sia permesso usare quei materiali per i giocatori."

GR: Cosa possiamo aspettarci che cambi questo nuovo scenario, questo ambientazione futuristica, in termini di gameplay?

Hirano: "Beh, come ha spiegato Harukawa-sensei prima, la tecnologia creata da Harukawa-sensei, la tecnologia ambientata nel prossimo futuro, gioca anch'essa un ruolo molto importante in questo gioco. La serie Xenoverse è un gioco in cui entri nel mondo di Dragon Ball e crei te stesso. Questo è un tema molto importante per il gioco, quindi penso che XV1 e XV2 siano pensati per avere una gamma molto ampia di personalizzazioni e modi di combattere, quindi vorrei che tu restassi fedele al tuo stile."

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GR: Abbiamo visto che questa volta si tratta solo di personalizzazione con molti alberi, tronchi, le anime, i legami e tutto ciò che puoi fare basandoti sui personaggi originali. Qualcosa che la community ti chiedeva di fare venendo dai due giochi precedenti o qualcosa che volevi perseguire creativamente per permettere ai giocatori di avere tutte queste opzioni di personalizzazione e di concentrarti, per dare al gioco un grande focus su questo aspetto.

Hirano: "Fondamentalmente, il modo in cui i giocatori giocano si basa sul feedback dei giocatori, così come sul gameplay effettivo del gioco, che si è svolto in 1 e 2.

"Volevo viverlo e ho visto che ci sono molti modi per giocarci. Abbiamo deciso di farlo in modo da poter ampliare i nostri mezzi. Penso che l'abbiamo deciso osservando le voci di tutti e il loro modo di giocare. Xenoverse si basa sulla nuova esperienza di Dragon Ball, quindi abbiamo cercato di renderlo il più nuovo possibile. Abbiamo anche cercato di aggiungere nuovi elementi. Riceviamo feedback e possiamo anche vedere come i giocatori giocano in tanti modi diversi.

"Quindi è visibile per noi in 1 e 2 come i giocatori stanno tendendo all'interno del gioco, come giocano, e possiamo vedere che i giocatori vogliono giocare in modi diversi oltre a quanto già fanno in tanti modi diversi. Quindi ovviamente è una cosa fantastica. Quindi è qualcosa che vogliamo fare di più e offrire metodi più diversi per combattere e giocare nel 3.

"In un certo senso, per rispondere alla tua domanda, ovviamente sì, guardiamo a come giocano i giocatori, ma allo stesso tempo, questa serie Xenoverse 3 è tutta incentrata su qualcosa di nuovo e unico di giocare.

"Quindi, sì, mettiamo quell'elemento dentro."

È un cambiamento troppo grande per i giocatori veterani?

GR: Ho giocato solo per pochi minuti e mi è sembrato: temi che i giocatori [hardcore] dei primi due capitoli che forse percepivano il gioco come un puro picchiaduro possano essere scoraggiati dal fatto che questo sia un po' più orientato verso [un altro genere]? Cosa pensi della categoria Beat Em Up ?

Hirano: "Ovviamente, questo gioco offre una gamma più ampia di battaglie. Volevamo rendere il gioco più complesso, quindi abbiamo aggiunto più missioni. A volte è uno scontro uno contro uno, a volte contro più nemici. Penso che ci siano molte persone interessate a questo gioco e che vogliono giocarci.

"Abbiamo fatto molti sondaggi e raccolto feedback dai giocatori. Abbiamo già preparato alcune modifiche e aggiustamenti per migliorare il gameplay. Vogliamo che i giocatori giochino a Xenoverse per un periodo più lungo mentre guardano i giocatori. Vorrei apportare modifiche per rendere ognuno più interessante."

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L'eredità di Akira Toriyama

GR: Certo, hai già menzionato Toriyama-san. Tutti abbiamo amato Toriyama-san e il suo lavoro. Purtroppo è morto due anni e mezzo fa. Siamo stati fortunati a parlare con persone a lui care, come Matsu-san, Ori-san, Torishima-san... Come ci si sente a lavorare con un'eredità così importante per i fan? Possiamo aspettarci qualche tipo di tributo o omaggio a Toriyama-san all'interno di questo splendido mondo che state creando?

Hirano: "Come ho detto prima, Toriyama-sensei è un artista amato da tutti, e tutti amano le sue opere.

"È stata una tragedia che sia morto due anni e mezzo fa, ma sono contento che ci siano ancora opere di persone come Matsu-san, Gol-san e Kurishima-san accanto a Toriyama-sensei. Sì, è dopo la sua morte, quindi è come un messaggio per mostrare rispetto all'insegnante.

"Xenoverse è un progetto di cui noi, come fan di Dragon Ball, siamo responsabili. Penso sia importante fare un gioco che non cambi dall'inizio alla fine. Non credo che sia cambiato affatto.

"Come ho detto prima, non siamo una nuova aggiunta al team, ma avevamo già l'ambientazione futura, la tecnologia e i personaggi che Yuta-san ha creato. Quindi dovevamo assicurarci di poterli offrire ai fan e condividerli con loro. Un'altra cosa è l'ambientazione futura, il mondo futuro. È un mondo che nessuno ha mai visto prima.

"Quindi, in un certo senso, non c'è molto cambiamento rispetto a prima perché la serie Xenoverse stessa riguarda noi, sviluppatori, ma anche il rappresentante dei fan di Toriyama-sensei e della sua Dragon Ball. Quindi la nostra missione è offrire ai giocatori ciò che Toriyama-sensei ha creato. In questo senso, è sempre stato lo stesso.

"Ma ciò che rende speciale [Xenoverse 3] è che, invece di aggiungere o creare qualcosa di nuovo a ciò che Toriyama-sensei aveva creato, come prima, questa volta il gioco si basa tutto sul nuovo mondo, sulle nuove tecnologie, sui nuovi personaggi creati da Toriyama-sensei.

"Quindi per noi si tratta di esprimere quei nuovi materiali che abbiamo ricevuto da lui, e pensare a come condividerli con i giocatori e a come possiamo goderne. E quando si tratta di questo mondo futuro, crediamo che si tratti di creare il mondo insieme ai giocatori."

Open world, esperienze offline e online, e il focus cooperativo

GR: Ora che hai menzionato la creazione del mondo insieme ai giocatori, qui hai un open world, che ha due scopi. Uno è, come ho già detto, un hub centrale per il single player, ma anche una lobby per i giocatori online che si incontrano nel mondo aperto. Cos'altro puoi dirmi su questa idea di un open world che ha due scopi e che sia pieno di attività sia offline che online?

Hirano: "Prima di tutto, abbiamo parlato del mondo aperto, ma questo gioco non è un mondo aperto. Penso che sarà più facile da capire se prendi l'immagine che il flusso di Xenoverse 1 e 2 si sia ampliato. Non penso sia un mondo aperto, penso che sia un mondo aperto dove puoi continuare a girare per la città. Certo, ci sono giochi così.

"Tuttavia, per quanto riguarda i giochi offline e online, il gioco offline ha una storia. Voglio che tutti si godano la storia che nessuno ha mai visto prima. Non è solo la faccia frontale e posteriore, ma come viviamo in questo mondo e come ci comportiamo insieme dietro le quinte.

"Prima, parliamo del offline. Si tratta di godersi la storia ambientata all'età 1000 che nessuno ha mai visto prima. Voglio che i giocatori si divertano con la storia e anche che possano immergersi in questo nuovo mondo.

"Per quanto riguarda la modalità online, nel primo e nel secondo gioco volevamo ampliare il nostro modo di giocare. Ci stiamo lavorando da molto tempo. Nel terzo gioco volevamo renderlo più cooperativo. Quindi, per l'online, basandoci su [Xenoverse] 1 e 2, su come ognuno avesse modi diversi di giocare e come il 2 si sia evoluto negli anni in termini di espansione, ora sono possibili sempre più possibili.

"Ma soprattutto per XV3, ci stiamo concentrando sulla modalità cooperativa. E la stiamo ancora sviluppando perché la squadra è il grande tema della nuova versione per i diversi stili di combattimento necessari nel lavoro di squadra e questi sono gli aggiornamenti che speriamo di offrire a lungo termine."

Dragon Ball Xenoverse 3 arriverà su Nintendo Switch 2?

GR: Dragon Ball Xenoverse 3 uscirà nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series, ma avete anche un grande pubblico di fan su Nintendo Switch 2. Possiamo aspettarci che il gioco prima o bene, e già ridete o sorridi, venga rilasciato su Switch 2 a quel pubblico?

Hirano: "Al momento, non c'è un piano per questo. È solo che ci concentreremo su queste tre [piattaforme].

"Tuttavia, sappiamo che ci sono molti fan che usano Switch 2, quindi è in considerazione."