Dio sa che ci sono un sacco di giochi di zombie di tutti i tipi, ma in qualche modo non solo continuano ad affascinarci, ma sono chiaramente efficaci nel fornire una cornice per una buona narrazione. Nel mondo dei giochi, hanno dimostrato innumerevoli volte di creare anche una struttura di gioco emozionante, e questo è vero anche in Into the Dead: Our Darkest Days.

Molti degli aspetti che compongono Into the Dead: Our Darkest Days sono già stati visti in precedenza, ma remixati a tal punto da formare un'esperienza zombie piuttosto efficace senza spazio per grandi sorprese. Ma attraverso un gameplay efficace, una grafica piuttosto nitida e un focus sulla sopravvivenza, Into the Dead ottiene la profondità necessaria che inizialmente pensi manchi.

Into the Dead è un gioco a scorrimento laterale in 2D in cui scegli alcuni sopravvissuti per formare la spina dorsale del tuo tipo di colonia, che si espande gradualmente nel tempo. Bloccato a Walton, in Texas, una città immaginaria che è stata completamente chiusa dopo l'epidemia di zombie, tocca a te mantenere la tua base, provvedere ai bisogni di base dei tuoi sopravvissuti mentre esplori obiettivi specifici a Walton per raccogliere risorse, trovare armi e mantenere un tenore di vita mentre cerchi una via d'uscita.

Per cominciare, come ho detto, si scelgono solo due sopravvissuti, mentre nella base ha senso tenerne uno a casa, sia per recuperare che per mantenere le barricate, ad esempio, o per fare una sorta di aggiornamento centralizzato. L'altro seleziona un obiettivo a Walton, da una mappa in continua espansione, per esplorare e saccheggiare le risorse. Into the Dead è un gioco sorprendentemente dettagliato graficamente, e che si tratti del debole cono di luce della tua torcia nell'oscurità altrimenti impenetrabile di una stazione di servizio abbandonata, o della polvere sospesa nell'aria quando noti uno zombie che si muove sul pavimento sopra di te, Into the Dead fa di tutto per creare un'esperienza coinvolgente, E funziona.

Nell'istantanea, ci sono anche modelli di gioco familiari ma efficaci. C'è un semplice modello stealth che consente uccisioni istantanee in determinate situazioni, c'è un modello di crafting rudimentale ma efficace in cui ovviamente hai troppo poco spazio nell'inventario per portare con te tutto ciò che vuoi portare con te, ma che può essere utilizzato per aggiornamenti significativi alla tua base, e il combattimento vero e proprio raramente coinvolge più di colpi a tempo con una mazza, una chitarra, o qualsiasi cosa tu trovi in giro. Tuttavia, vale la pena dire che il combattimento in particolare ha un peso sufficiente da essere abbastanza pericoloso da rendere ogni volta emozionante per i tuoi personaggi (che muoiono definitivamente).

Il problema è che mentre tutti questi sistemi individuali funzionano, la ripetizione si instaura in tempi relativamente brevi. La prospettiva 2D e la costruzione della base sono prese in prestito da This War of Mine, il concetto di conseguenze disastrose per il singolo sopravvissuto in caso di problemi deriva da State of Decay, e l'intera epidemia di zombie è un motivo così familiare che c'è pochissimo spazio per le vere sorprese. Naturalmente, espandi le tue capacità man mano che arrivano più sopravvissuti e lo sviluppatore PikPok deve essere lodato per il suo modo relativamente aperto ma sottile di scoprire gradualmente modi per fuggire da Walton. Tuttavia, ogni volta che Hector ricostruisce le barricate e tu scappi con abbastanza nastro adesivo, assi del pavimento e viti per sopravvivere un altro giorno, ti rendi conto che nella versione attuale di Into the Dead: Our Darkest Days, non c'è molto di più.

Non è che il gioco manchi di funzionalità, ma il modo in cui il ciclo è attualmente costruito, sei così esposto ai diversi aspetti di questo ciclo che diventa rapidamente stancante. Naturalmente, quando gli elementi fondamentali come il sistema di combattimento, il percorso di aggiornamento e persino le meccaniche di sopravvivenza sembrano piuttosto finemente sintonizzati al momento in cui scriviamo, è facile consigliare Into the Dead agli appassionati di zombie. È ben costruito, non c'è modo di evitarlo, ma forse è la mancanza di una narrazione più diretta che ti fa sentire come se stessi brancolando nel buio e che la ripetizione si instaura più velocemente di conseguenza, e questo toglie ciò che altrimenti sarebbe abbastanza piacevole.

Così com'è, Into the Dead: Our Darkest Days è una base fantastica su cui costruire per PikPok, e anche se il ciclo attuale è diventato monotono per me, soprattutto senza una struttura narrativa a cui fare riferimento oltre alle storie che ho creato io stesso, lo rispetto immensamente.