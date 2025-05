Quando si tratta di generi preferiti, i roguelike sono sicuramente in cima per me. Ho giocato a più giochi di quella categoria che a qualsiasi altro, credo. Quindi, è abbastanza facile per me capire se i nuovi rougelike offrono qualcosa di nuovo o se è solo un altro gioco tra la folla. Into the Restless Ruins mescola e abbina un po' su questo fronte, ma per lo più lo fa davvero bene.

L'ingrediente unico di Into the Restless Ruins è che crei il tuo dungeon. Proprio come Slay the Spire ha carte con attacchi diversi, Into the Restless Ruins ha carte con diversi tipi di stanze che puoi posizionare per raggiungere i luoghi sulla mappa che sbloccano nuove parti del mondo. Le stanze hanno anche abilità diverse: ad esempio, una stanza che ti riempie la vita, una stanza che aumenta il danno dei tuoi attacchi o stanze che ti danno più punti per acquistare stanze più o più costose nel round successivo.

Il tuo compito è quello di raggiungere il boss finale, una sorta di guardia che ha scherzato con The Maiden (che è il tuo donatore di missioni) e una volta fatto ciò, sblocchi la corsia successiva. Ci sono un totale di sei diversi percorsi da sbloccare e tutti hanno layout diversi che cambiano la strategia dietro il modo in cui disponi le tue stanze. La Fanciulla e tutti gli altri personaggi che incontri in Into the Restless Ruins sono presi dalla mitologia scozzese. La Moglie Gallina e il Wulver sono altri personaggi che incontri, dove la Moglie Gallina ti permette di migliorare le stanze e il Wulver ti dà vari vantaggi durante le tue corse. Non c'è molta storia, ma quel poco che c'è crea abbastanza bene l'atmosfera. Se vuoi, puoi anche giocare all'intero gioco in gaelico scozzese invece che in inglese.

Ora, non puoi semplicemente lanciare stanze sulla mappa e aspettarti di essere in grado di correre in giro a tuo piacimento completamente senza ostacoli. Prima di tutto, il tuo dungeon contiene un sacco di mostri con cui devi avere a che fare. Poi c'è la torcia, che lentamente ma inesorabilmente si spegne e fa sì che l'oscurità ti avvolga. Per evitare che la torcia si spenga, ci sono degli spazi che permettono di dare alla torcia una spinta che la fa bruciare un po' di più. Questi devono quindi essere posizionati strategicamente in modo da poter mantenere la candela accesa sia durante il viaggio verso la destinazione della giornata che verso il portale di uscita.

Annuncio pubblicitario:

È chiaro che Ant Workshop ha tratto ispirazione in parte da Slay the Spire e anche molto da Vampire Survivors. Se fallisci le corse e muori, alla fine verrai penalizzato dal gioco che ti darà carte con maledizioni. Se fai bene, sarai ricompensato con carte che ti daranno invece una grande spinta. Hai anche l'opportunità di aggiungere vari "cantrips" che lo rendono più difficile o più facile la prossima volta che inizi un brano. Questi vengono sbloccati mentre giochi Into the Restless Ruins e ce ne sono circa 40, ma sei limitato a usarne un massimo di quattro alla volta. L'intero aspetto della costruzione del mazzo è molto simile a Slay the Spire e questo non è affatto un punto negativo, anzi. Quando si tratta di Vampire Survivors e di come hanno preso le idee da lì, sono un po' più dubbioso, purtroppo.

Il fatto è che non si preme alcun pulsante per attaccare i nemici. Il gioco lo fa automaticamente, proprio come in Vampire Survivors. E il fatto che i corridoi ne siano pieni fino all'orlo di tanto in tanto rende i parallelismi con Vampire Survivors ancora più forti. Into the Restless Ruins è una sorta di mix tra un costruttore di mazzi rouge e un sopravvissuto all'orda. Ma non è così gratificante come il re dei sopravvissuti all'orda, Vampire Survivor, e sembra sempre molto insipido e addomesticato. Non c'è peso negli attacchi e corri in giro e guardi mentre i nemici scompaiono lentamente ma inesorabilmente perché li hai attaccati. Si sbloccano nuove armi man mano che si gioca, ma il problema rimane e le battaglie sembrano noiose e noiose. Tuttavia, i boss finali offrono un po' più di varietà. Lì, devi schivare gli attacchi e muoverti in modo intelligente per evitare di cadere presto.

Into the Restless Ruins offre musica davvero piacevole. Una sorta di fusione tra il classico bit-pop che flirta con il sapore della musica folk scozzese. Mentre la musica è una partitura completa, la grafica si mescola e si abbina un po'. Si tratta di una grafica pixel abbastanza semplice, che funziona assolutamente ed è bella da vedere fintanto che non la si vede nelle cuciture. Un problema che si incontra spesso nei giochi con grafica pixel è che gli sviluppatori hanno ingrandito i personaggi senza dare loro una densità di pixel sufficiente per funzionare nel gioco - questo è il caso anche qui, con Hen Wife e Wulver che sembrano piuttosto spazzatura. Ma tutto sommato, direi che è pulito, ma il tutto è trascinato verso il basso da errori sciatti che potrebbero essere facilmente regolati.

Annuncio pubblicitario:

Into the Restless Ruins offre in realtà qualcosa di nuovo e fresco che aiuta ad arricchire l'amato genere rougelike. Sebbene prenda in prestito liberamente da altri giganti rougelike, Ant Workshop ha davvero preso in prestito dai posti giusti e ha creato qualcosa di unico che crea dipendenza e offre una quantità pazzesca di rigiocabilità. Mi sarebbe piaciuto avere più peso nelle battaglie, in particolare, e la grafica vacilla in alcuni punti, ma tutto sommato Into the Restless Ruins è un gioco molto buono. Quindi esci e costruisci il tuo dungeon ora.