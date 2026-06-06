Into the Unwell debutta un nuovo trailer di gameplay folle su Day of the Devs

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Into the Unwell, il roguelite d'azione ispirato ai cartoni animati da She Was Such a Good Horse e Coffee Stain, ha svelato un nuovo trailer di gameplay su Day of the Devs. Mostrando di più della storia di Charcat, alcuni potenziamenti e armi che possiamo equipaggiarci, e i bizzarri boss che sconfiggeremo.

Il trailer inizia con due personaggi dei cartoni animati che ci parlano di un certo gatto molto sfortunato, riferendosi al Charcat di Into the Unwell. Poi entriamo in un po' di azione gameplay, mostrando Charcat che si abbatte attraverso una serie di ambienti strani, con ogni sorta di ispirazione, oggetti stravaganti e nemici che possono spaccarti la testa dal nulla, come dimostrato da un bidone che salta sulla testa del nostro eroe.

Ovviamente, non è solo Charcat a poter affrontare le stranezze che gli vengono create dalla mente. Into the Unwell offre anche il gameplay cooperativo, e ne vediamo molto anche nel trailer di gameplay. Into the Unwell non ha una data di uscita più ristretta come parte di questo trailer, e ci viene detto di tenere d'occhio il 2027, che è il momento in cui arriverà il rilascio completo dopo che il team di sviluppo ha abbandonato l'idea di fare prima l'Accesso Anticipato.