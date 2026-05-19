Into the Unwell salta l'accesso anticipato e lancia l'anno prossimo

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Il piano era che lo sviluppatore svedese She Was Such a Good Horse rilasciasse Into the Unwell tramite Early Access quest'anno, ma da qualche parte lungo il percorso hanno cambiato idea e, in un video completamente stravagante, hanno annunciato che salteranno l'Early Access e che invece lanceranno un prodotto finito nel 2027.

Il comunicato stampa inviato dà anche il tono a dove lo studio vuole andare con il suo titolo splendidamente progettato, con il direttore creativo Mårten Stockhaus che spiega:

"Vaffeldagen è una delle festività più importanti della Svezia. Ma dato che non siamo molto bravi a pulire, sono inciampato sulla pila enorme di lattine di birra rimaste dopo i festeggiamenti, rompendo il disco Early Access in autunno. La buona notizia è che Coffee Stain ci paga per incollare di nuovo il disco! Comunque, sto bene, grazie per aver chiesto. Comunque, rilascio completo da qualche parte nel 2027. Come ogni team di sviluppo che si muove con sogni e una buona dose di audacia, siamo determinati a lanciare un gioco completo che sia il migliore possibile quando lo lanceremo."

In altre parole, anche se dovremo aspettare di più, sembra una buona notizia e, nello stesso comunicato stampa, il capo dell'editore Coffee Stain Group, Anton Westberg, spiega quanto segue:

"Buttare più soldi su Into the Unwell ha perfettamente senso dal punto di vista commerciale per Coffee Stain. Così facendo restiamo fedeli alla nostra lunga e orgogliosa tradizione di investire in giochi con animali strani. Per lo più non è andata contro."

Ecco qua. Into the Unwell uscirà il prossimo anno e offrirà sia azione cooperativa che roguelite per PC. Al momento non sono state confermate altre piattaforme. Guarda il video qui sotto (la prima volta che un ritardo è davvero divertente?) e se vuoi saperne di più sul gioco, abbiamo un'intervista con Mårten Stockhaus da condividere qui.