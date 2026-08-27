Into the Wind offre fascino Ghibli e pirati dell'aria in un nuovo trailer

Durante il PC Gaming Show al non-E3 di giugno, lo sviluppatore svedese Bloom & Gloom ha colto l'occasione per annunciare un'avventura chiaramente ispirata allo Studio Ghibli chiamata Into the Wind. Nel gioco, esploreremo l'arcipelago soleggiato di Santa Rosa gestendo la nostra compagnia di consegne.

Abbiamo preso in carico questa attività dallo zio Umberto, ed è fondamentale garantire che le consegne arrivino puntuali con la nostra motocicletta volante, tenendo conto del peso dei pacchi, del consumo di carburante e di come il tempo, il vento e il terreno influenzino la nostra spedizione.

Ma... c'è ovviamente un lato più serio della storia, perché il motivo per cui abbiamo preso in mano l'attività di Umberto è che è scomparso. Dovremo cercare di scoprire di più su questo, combattendo pirati dell'aria. Conosceremo anche gli abitanti del mondo insulare e manterremo e aggiorneremo completamente la nostra moto volante.

Ti sembra divertente? Sembra proprio che lo sarà. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto, uscito in concomitanza con la Gamescom. Finora è stata confermata solo una versione PC, ma incrociamo le dita per avere più piattaforme, perché sembra davvero promettente.