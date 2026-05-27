Intruso virale "Harry Dresden" ritenuto mentalmente incapace di essere processato

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Un uomo in California è diventato virale online dopo che il suo tentativo di effrazione è stato ripreso da una telecamera Ring. Nel video, si vede bussare con forza alla porta di una casa di famiglia mentre afferma di essere il mago Harry Dresden della serie di libri The Dresden Files.

L'uomo, identificato come Jason Thomas Nichols, ha prima forzato la strada attraverso una porta scorrevole e poi ha tentato di sfondare la porta d'ingresso della casa, secondo la polizia. Il proprietario in questione ha assistito al dramma attraverso la telecamera di sicurezza ed è corso a casa per affrontare Nichols, il che ha portato a una rissa fisica.

L'episodio è diventato virale sui social media all'inizio di quest'anno e, come parte dell'indagine, uno psicologo lo ha ora valutato come mentalmente incapace e quindi incapace di essere processato. Nichols è ancora in custodia nella contea di Solano e deve affrontare diverse accuse, tra cui furto con effractione aggravata, minacce illegali e aggressione.