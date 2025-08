Invasion ritorna per una terza stagione questo mese

HQ

La minaccia aliena in Invasion di Apple si è evoluta, e dalla terza stagione è molto più aggressiva e pericolosa, diffondendo morte e distruzione in tutto il pianeta. Per la prima volta, i personaggi principali provenienti da diversi continenti – da New York all'Afghanistan, dal Giappone all'Oklahoma e al Regno Unito – si uniscono in uno sforzo congiunto per contrattaccare. Vedremo anche segni di comunicazione diretta con la coscienza aliena attraverso Mitsuki, interpretato da Shioli Kutsuna, che dovrebbe portare una dimensione completamente nuova al conflitto.

Naturalmente, una serie di volti familiari ritornano, con diversi membri del cast che riprendono i loro ruoli, tra cui Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, India Brown ed Enver Gjokaj. Lo stesso sound design meravigliosamente evocativo sembra rimanere intatto, con il compositore Max Richter in testa. In combinazione con effetti visivi impressionanti e una narrazione complessa, sembra che questa sarà la stagione più intensa di Invasion di sempre. La stagione debutterà il 22 agosto, con nuovi episodi rilasciati ogni venerdì fino al 24 ottobre. Guarda il trailer qui sotto.

Stai guardando Invasion e sei entusiasta di questa terza stagione?