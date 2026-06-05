Invasore del tribunale ha cercato di scattare un selfie con Victor Wembanyama, è stato bandito a vita dalle arene NBA

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Un tifoso entusiasta è saltato nel campo dello Frost Bank Center di San Antonio, casa dei San Antonio Spurs, e ha tentato di fare un selfie con il giocatore francese Victor Wembanyama. La sicurezza ha rapidamente catturato l'uomo, che è stato bandito a vita dall'entrare in un'arena NBA, insieme a un altro individuo.

Wembanyama ha detto che per lui è stato sorprendente, dato che non si è mai trovato in quella situazione. Il ventiduenne è diventato la stella della squadra, vincendo il premio NBA Defensive Player of the Year. Ma il commissario NBA Adam Silver è stato chiaro nel definire ciò che ha fatto il tifoso come "stupido".

"Penso che l'altra faccia dell'attenzione globale sia che qualcuno si rende conto che esiste questa enorme piattaforma per fare cose stupide. Le conseguenze sono drammatiche se fai così."

I San Antonio Spurs giocheranno di nuovo stasera (alle 14:30 CEST di sabato ora europea) per cercare di pareggiare le finali, dopo aver perso in casa la prima partita contro i New York Knicks. La prossima settimana, le Gara 3 e 4 si terranno al Madison Square Garden di New York, e si prevede che Donald Trump parteciperà, il che porterà a un aumento della sicurezza.