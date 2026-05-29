Investigatori antimafiosi sequestrano beni per un valore superiore a 200 milioni di euro dalla rete del defunto boss mafioso
Il boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro ha passato decenni in fuga prima di essere arrestato nel 2023.
Le autorità italiane hanno sequestrato beni per un valore di oltre 200 milioni di euro, tra cui ville, auto e contanti, oltre a una moltitudine di altri oggetti provenienti dalla rete del boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro.
Secondo la BBC, si ritiene che i fondi siano il culmine di quattro decenni di traffico di droga legato all'ex capo del gruppo Cosa Nostra. Messina Denaro è morto nel 2023, dopo essere stato arrestato dopo oltre trent'anni di fuga. Era stato condannato all'ergastolo per molteplici omicidi ed era stato condannato per il rapimento e l'omicidio di un ragazzo di 12 anni, figlio di un mafioso diventato informatore.
Tre persone sono state arrestate e otto società identificate come parte del sequestro, tra cui società immobiliari. Giovanni Melillo, capo dell'Ufficio del Procuratore Nazionale Anti-Mafia, ha dichiarato che il sequestro "mira a prevenire la riforma di un'organizzazione criminale esistita fino a pochi anni fa."
"Conquistare questa ricchezza significa continuare il processo di disgregazione [del gruppo criminale] e il processo di ristabilimento di strutture capaci di proiettare il pieno potere intimidatorio e l'influenza economica e sociale della Cosa Nostra su scala globale", ha detto.