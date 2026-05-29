Investigatori antimafiosi sequestrano beni per un valore superiore a 200 milioni di euro dalla rete del defunto boss mafioso

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Le autorità italiane hanno sequestrato beni per un valore di oltre 200 milioni di euro, tra cui ville, auto e contanti, oltre a una moltitudine di altri oggetti provenienti dalla rete del boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro.

Secondo la BBC, si ritiene che i fondi siano il culmine di quattro decenni di traffico di droga legato all'ex capo del gruppo Cosa Nostra. Messina Denaro è morto nel 2023, dopo essere stato arrestato dopo oltre trent'anni di fuga. Era stato condannato all'ergastolo per molteplici omicidi ed era stato condannato per il rapimento e l'omicidio di un ragazzo di 12 anni, figlio di un mafioso diventato informatore.

Tre persone sono state arrestate e otto società identificate come parte del sequestro, tra cui società immobiliari. Giovanni Melillo, capo dell'Ufficio del Procuratore Nazionale Anti-Mafia, ha dichiarato che il sequestro "mira a prevenire la riforma di un'organizzazione criminale esistita fino a pochi anni fa."

"Conquistare questa ricchezza significa continuare il processo di disgregazione [del gruppo criminale] e il processo di ristabilimento di strutture capaci di proiettare il pieno potere intimidatorio e l'influenza economica e sociale della Cosa Nostra su scala globale", ha detto.