Invincible Il creatore rivela che la serie creerà altri episodi originali e "missioni secondarie" nelle stagioni future

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Invincible creeremo trame più originali per la serie TV man mano che ci avviciniamo alle future stagioni. Il creatore della serie a fumetti, Robert Kirkman, ha confermato ciò, affermando che la creazione di contenuti originali è qualcosa di "divertente ed entusiasmante da fare."

"La mancanza di nuove trame nella serie televisiva non è dovuta alla morte delle idee degli sceneggiatori. Gli sceneggiatori della serie hanno tantissime idee, quindi sì, potete aspettarvi altre missioni secondarie e cose che si inseriscono nella narrazione generale della serie man mano che andremo avanti," ha confermato Kirkman in un'intervista a The Direct.

Il co-showrunner Simon Racioppa ha detto che perché le trame originali funzionino, non devono sembrare contenuti di riempitivo. "Deve solo sembrare organico allo show, giusto? La cosa importante per noi è che non dovrebbe esserci nessun episodio che puoi saltare," ha detto. "Ogni episodio, ne abbiamo solo otto all'anno, otto a stagione. Ogni episodio deve far avanzare la storia di Mark, deve essere importante. Non dovresti riuscire a rimuovere nulla. Quindi, questo è uno dei contenuti. Potremmo avere una grande idea per un episodio, ma se non si adatta alla trama, se non illumina qualche aspetto del personaggio di Mark, non lo aiuta a maturare, non lo porta in un posto dove non è mai stato prima, questo influisce comunque sull'intera stagione, allora può essere un'ottima idea, ma è un'ottima idea per qualcos'altro."

Attualmente, l'episodio della quarta stagione in cui Mark viaggia all'inferno con Damien Darkblood è l'episodio con il minor ascolto della serie su IMDb. C'è sempre la possibilità che nuovi contenuti originali possano fare una migliore impressione, ma è chiaramente un rischio con la fanbase già esistente.