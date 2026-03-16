Invincible: Stagione 4

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Di certo non stiamo più lottando per l'intrattenimento dei supereroi in questi giorni, ed è in parte per questo che alcuni dei progetti di supereroi più eccezionali non sembrano un appuntamento per il pubblico più ampio. Come qualcuno che segue Invincible da quando è uscita in formato animato, direi che questa serie è migliore di gran parte di ciò che viene pubblicato altrove, eppure, Invincible non sembra essere uno show che ognuno senta il bisogno di vedere con i propri occhi.

Per me, è un peccato perché offre tutto ciò che si potrebbe desiderare da una serie animata di supereroi. Ci sono trame particolari ed emotivamente complesse in cui gli eroi vengono traditi, icone vengono uccise, le relazioni sbocciano, i personaggi principali crescono e fioriscono, e in una varietà di luoghi sulla Terra, dal mito fino a oltre le stelle.

Allo stesso modo, Invincible è partita con un botto straordinario, offrendo una prima stagione che ha lasciato gli spettatori senza parole. La seconda ha ammorbidito un po' quella percezione non raggiungendo gli stessi standard immensi e arrivando anche dopo un'attesa francamente troppo lunga. Fortunatamente, la terza stagione è stata un ritorno alla forma e dopo aver visto la quarta, posso aggiungere con piacere che anche questa ultima serie di episodi è semplicemente brillante.

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Non entrerò troppo sulla narrazione e sulla trama per evitarti spoiler, ma se hai letto i fumetti originali, saprai cosa ti aspetta. Omni-Man torna sulla Terra, Atom Eve lotta con i suoi poteri, Thragg fa il suo ingresso memorabile, la Conquista causa il caos, Cecil si confronta con poteri al di fuori del suo controllo, ah, e una piccola cosa chiamata guerra tra i Viltrumiti e la Coalizione dei Pianeti è all'orizzonte. Se hai seguito la serie, nulla di tutto ciò ti sorprenderà, dato che la quarta stagione si comporta un po' come un momento "tutte le strade hanno portato qui", un primo richiamo per la storia generale che ha ancora molti trucchi in serbo per le stagioni future, una delle quali è stata approvata e debutterà tra circa un anno.

A tal fine, ci si può aspettare una stagione in cui vengono svelati momenti fondamentali e si verificano colpi di scena che definiranno la serie e influenzeranno questa Invincible adattamento oltre ogni aspettativa. È costantemente avvincente e ricco di azione, avvincente con tocchi di umorismo leggero che ti faranno ridere, e per bilanciare questo piatto altrimenti caotico, presenta ancora quegli episodi e scene più lenti che si concentrano sul lato più umano ed emotivo della storia, incluso un filo conduttore che mette in luce il periodo di Nolan da giovane adulto viltrumita. È tutto affascinante e un grande adattamento che sembra sia rendere giustizia al materiale originale sia la libertà di esplorare aree ed elementi narrativi che altrimenti non erano stati trattati nei fumetti. Il creatore Robert Kirkman sa cosa deve fare questa serie per essere costantemente eccellente e la quarta stagione è solo un'ulteriore enfasi su questo.

Detto ciò, ci sono momenti in cui vorrei che l'animazione fosse un po' più vivace. Da tempo mi sono sentito a mio agio con lo stile di animazione di questa serie, sia perché riflette il materiale originale sia perché un setup di animazione più riservato permette una produzione più rapida, motivo per cui abbiamo avuto quasi tre stagioni di Invincible nel tempo in cui abbiamo avuto una stagione di X-Men '97. Tuttavia, ci sono momenti in cui sembra che questo stile venga un po' abusato per i miei gusti, inclusa quella che sembra una scena di cinque minuti (che, a dire il vero, è piuttosto esilarante) tra Invincible e Damien Darkblood in cui praticamente non c'è alcun movimento da parte dei personaggi. C'è spazio di miglioramento qui, senza dubbio, ma se ciò avviene a scapito del ritmo di uscita che stiamo ricevendo oggi, con circa una nuova stagione ogni 12 mesi, posso convivere con questa direzione attuale dell'animazione.

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Quindi sì, ci sono ambiti in cui Invincible può essere migliore, ma in generale, questa è un'eccellente serie animata che continua a distinguersi rispetto a gran parte della concorrenza. È divertente senza sforzo, ti terrà con il fiato sospeso durante le battaglie intense, a ridere con battute e giochi di parole sciocchi e troppo evidenti, e ti lascerà a bocca aperta quando arriveranno le grandi sorprese. Invincible continua a prosperare e se non l'hai già fatto, dovresti davvero dare un'occhiata a questo show.