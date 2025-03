Invincible tornerà per la stagione 4 nel 2026... speriamo

HQ

La terza stagione di Invincible si è conclusa di recente e ha fornito un finale eccellente che ci rende estremamente eccitati per ciò che verrà in futuro. Sappiamo che Prime Video ha già dato il via libera ad altri episodi dello show animato, come è stato confermato nell'estate del 2024, e che l'obiettivo è quello di far debuttare una nuova stagione ogni anno fino a quando la storia non sarà conclusa, ma questo significa assolutamente che la stagione 4 debutterà nel 2026?

Secondo l'account Invincible X, la risposta a questa domanda è sì. Un nuovo post ha raccolto tutte le informazioni ufficiali sulla serie, affermando che la serie tornerà e che "dovrebbe essere nel 2026".

L'altra informazione importante da notare è che "il doppiaggio è completo" e "potrebbe esserci una nuova trama non presente nel fumetto con Darkblood", qualcosa che è stato anticipato alla fine della terza stagione.

Per il resto, come abbiamo riportato di recente, anche Thragg è stato scelto, il che significa che possiamo senza dubbio aspettarci molta azione molto eccitante ogni volta che il prossimo lotto di episodi arriverà sullo streamer.