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Invincible tornerà per una sesta stagione

La quinta stagione della serie animata di Prime Video debutterà nel 2027.

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Dopo la fine della quarta stagione di Invincible in primavera, Prime Video non ci è voluto molto prima che condividesse un aggiornamento sulla già approvata quinta stagione. Ci è stato detto di aspettarci altri episodi nel 2027, probabilmente di nuovo in primavera, e che Conquest non tornerà questa volta perché il famoso Viltrumita è ormai ben morto e sepolto.

Tuttavia, la serie sembra continuare a essere un grande successo per lo streamer sia dal punto di vista critico che di spettatori, dato che ora Prime Video ha confermato che Invincible è stata approvata anche per una sesta stagione, che probabilmente arriverà nel 2028 - anche se non è ancora stata annunciata.

Ci è stato anche detto che la quinta stagione introdurrà il personaggio di Gravitator e che Jack Quaid presterà la sua voce al ruolo, il che significa che ora scambierà The Boys di Prime Video con l'altro successo supereroistico dello streamer, ora che il primo è giunto al termine.

Fino all'arrivo di altri episodi, non perdere la nostra recensione della quarta stagione di Invincible . Per quanto potrebbe durare Invincible, il creatore Robert Kirkman aveva già in mente progetti per otto stagioni televisive.

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