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Molti di noi nel team editoriale sono fan della serie TV Invincible; Il superbo epico supereroistico di Prime Video su "il tipo della porta accanto" - Mark "Invincibile" Grayson, che durante l'adolescenza si rende conto di essere invincibile. Inoltre, è figlio di una forza extraterrestre della natura nota come Omni-Man di un altro pianeta - un protettore del mondo impazzito che non riesce a fare i conti con i difetti dell'umanità, e Invincible si trova di fronte a una serie di dilemmi. Una narrazione che affronta temi concreti e maturi, pur essendo abilmente animata e iperviolenta. Skybound Entertainment, insieme a Quarter Up, pensava che avrebbe funzionato molto bene come picchiaduro in cui affrontiamo una vasta gamma di supereroi unici con tratti caratteriali distinti, e come si è scoperto, erano perfetti.

Aspettati di prendere una bella lezione e poi di infliggerti una batosta a due volte.

Invincible VS non è una partita classica e ordinaria uno contro uno; Invece, è tutto una questione di 3 contro 3. L'attenzione è sulle battaglie di coppia, rendendola una faccenda frenetica e dinamica. Non è del tutto diverso da Marvel vs Capcom 3 per quanto riguarda la struttura, e condivide molti elementi di gameplay simili, come indicatori di potenza e mosse speciali. Il team dietro la serie è stato coinvolto nella nuova versione di Killer Instinct di Microsoft per Xbox One, quindi non c'è dubbio sulla loro esperienza nei picchiaduro, con ottime influenze che fungono da fondamento.

La grafica rende giustizia alla fonte ed è sicuramente all'altezza degli standard.

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La prima cosa che ho fatto è stata tuffarmi direttamente nella modalità giocatore singolo, perché offre una storia deliziosamente cruenta e ben realizzata per il gioco in solitaria - qualcosa che non è certo nei picchiaduro e nel genere in generale. Il team dietro la serie TV è stato chiamato per scrivere e dirigere la narrazione e si nota. Questo potrebbe facilmente essere un episodio in tre parti in termini di durata e durata di gioco, catturando l'essenza del materiale originale. Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Robot, Cecil, Monster Girl e tutti quelli che hai conosciuto finora sono a bordo - sono disponibili 18 combattenti, con altri in arrivo tramite il pass annuale. Sebbene alcuni doppiatori siano stati sostituiti (Steven Yeun nel ruolo di Invincible e Walton Goggins in quello di Cecil non sono presenti), la maggior parte torna, con i sostituti che imitano abilmente i loro originali, quindi non si dovrebbe criticare loro. Qui viene introdotto anche un nuovo personaggio interessante creato da Robert Kirkman - Ella Mental - che sfrutta i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra.

La storia del gioco è coinvolgente e introduce anche un nuovo personaggio - Ella Mental - insieme ad alcuni volti familiari.

È più che adeguato e ben animato, offrendo un nuovo stile artistico che fonde una forma di rendering digitale con ambienti più realistici – che differisce leggermente dalla serie, ma funziona perfettamente in un contesto videoludico. Mortal Kombat e Tekken hanno anch'essi investito in campagne ben pensate nel corso degli anni, ma secondo me, Invincible VS sono un po' superiori ai concorrenti, il che si può attribuire al livello di ambizione con la troupe televisiva coinvolta tra i combattenti, che si intreccia e spezza la narrazione. È una storia secondaria ben scritta che non richiede conoscenze pregresse e si allinea bene con il materiale originale.

La banda si trova di fronte a una minaccia nuova e senza precedenti. La soluzione è la violenza.

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Le battaglie a squadre sono in programma, con fino a tre combattenti al fianco di sé. La formula di base è facile da imparare, ma richiede dedizione per essere padroneggiata. Niente di insolito in sé quando si tratta di combattimento - ma qualcosa che personalmente ho trovato un po' complicato all'inizio è come sono state etichettate le combo e le mosse del gioco e dei personaggi. Questo perché il gioco utilizza una lingua localizzata e, in base alla disposizione del controller, ha scelto di dare ai pulsanti un nome diverso da croce, quadrato, cerchio, R2 o qualunque altro siano. Non è una grande preoccupazione, ma è un po' illogica senza un buon motivo. La confusione è arrivata prima che imparassi a pensare in senso orario riguardo ai tasti frontali, con il quadrato come 'Leggero' (L), il triangolo come 'Medio' (M) e il cerchio come 'Pesante' (H). R2 qui si chiama B, come in 'Boost'. Una volta che sei riuscito a riprogrammarti, però, i cancelli si aprono per una bella sconfitta, ma non avevo mai chiesto se i pulsanti fossero etichettati come si chiamano o si definiscono come si chiamano.

Battle Beast è all'altezza del suo nome, e le cutscene sono piene di risse.

Il sistema di combattimento si basa su manovre relativamente semplici che si collegano naturalmente e in modo relativamente diretto, piuttosto che su sequenze di comando che richiedono dieci input. A questo si aggiunge il sistema di tag-team a tre combattenti, dove i tuoi combattenti passivi sullo sfondo possono intervenire per ravvivare le combo con mosse speciali. Questa configurazione significa che praticamente chiunque può giocare e godersi questo picchiaduro, dove anche i fan più accaniti troveranno sistemi più profondi per mettere fuori combattimento efficacemente l'avversario attivo e sostituirlo con uno degli altri combattenti avversari, creando un grado di strategia e dinamismo da entrambe le parti quando meno te lo aspetti. Passare tra i tre combattenti scelti è anche la chiave del successo, poiché i combattenti inattivi rigenerano salute all'interno della loro barra della salute, visibile tramite una barra secondaria al suo interno.

Ho già detto che Invincible VS è violento?

Prendere a calci l'avversario fa riempire le tue barre, che servono usate non solo per eseguire versioni più estese e potenziate delle combo disponibili, ma anche per attacchi speciali che si basano su di esse. La violenza che abbiamo imparato ad amare in Invincible è palpabile, con sangue e vestiti che schizzano e si strappano in tempo reale, insieme all'ambiente. È veloce, potente e viscerale. Oltre alla campagna, ci sono anche scale arcade da scalare, partite online classificate e amichevoli (con cross-play, se vuoi), oltre a cosmetici per i personaggi da sbloccare. Tecnicamente, funziona senza problemi e anche il codice online è stato soddisfacente durante il mio tempo con il gioco.

C'è un caccia disponibile.

Invincible VS è stato un po' un fulmine dal nulla per me personalmente; È sorprendentemente accessibile, ma offre anche meccaniche più profonde sotto forma di inversioni, contrattacchi ed elementi strategici per ingannare l'avversario e i suoi combattenti scelti. Tuttavia, alcuni glitch grafici hanno compromesso il mio gameplay, con braccia e gambe che a volte si torcono e 'agganciano' attraverso i corpi, cosa che sono sicuro che una o due patch possano risolvere. È pieno di parolacce che piove insieme al sarcasmo che riconosciamo dalla serie, con un cast colorato di personaggi che rendono giustizia all'universo di Invincible in un picchiaduro che chiunque può giocare indipendentemente dall'esperienza precedente, e farsi una bella risata nel processo.