Invincible VS Anteprima: Il brutale combattente di supereroi che stavi aspettando

Se si considera il modo in cui è organizzata la narrazione di Invincible, in realtà si adatta in modo piuttosto naturale al formato di un gioco di combattimento. Nei fumetti, e anche nella serie animata che si basa sul materiale originale, vediamo abitualmente eroi e personaggi famosi che combattono l'uno contro l'altro in scene stravaganti, eventi caotici e colossali che frantumano il mondo in mille pezzi e portano essenzialmente a una situazione di divinità tra gli uomini. C'è una frequente prova di forza, una serie costante di battaglie in cui vediamo le diverse fazioni in contrasto tra loro, ed è per questo che Invincible, un po' come DC e Marvel, è perfetto per il formato di combattimento, e più specificamente per il tag fighting.

Ma solo perché in teoria si adatta perfettamente alla formula, come si accumula in pratica? Nell'ambito della Gamescom, ho avuto l'opportunità di provare il gioco, con il produttore esecutivo Mike Willette (noto in precedenza per aver lavorato alla serie Killer Instinct ) a disposizione per guidarmi attraverso alcuni dei sistemi e delle meccaniche uniche e più intricate.

Prima di arrivare a questi, tuttavia, lasciatemi dire che il tema e lo stile del mondo Invincible sono stati perfettamente catturati qui. I personaggi sono autentici, in parte grazie all'utilizzo degli stessi doppiatori della serie animata, e il design dei livelli e il modo in cui è possibile fare a pezzi lo sfondo del livello sferrando grandi attacchi, fanno sì che il tema divino di questi individui sia preservato. Oh, e lo sono anche la violenza e la brutalità. Invincible può avere uno stile di animazione e una tavolozza di colori piuttosto leggeri e vibranti, ma è molto cruento e spietato, ed è quello che vediamo nel gioco quando i personaggi vengono insanguinati e spezzati, e alla fine giustiziati quando vengono colpiti da mosse simili a fatalità. Non è niente allo stesso livello di Mortal Kombat, ma gli arti possono essere spazzati via, le teste scoppiate come acini d'uva e le ossa frantumate come il suo comportamento perfettamente normale.

Ad ogni modo, passando al gameplay vero e proprio, Quarter Up ha rispecchiato altri giochi di combattimento offrendo un sistema che è facile da imparare per i nuovi arrivati e per coloro che hanno meno familiarità con il genere, ma che è combinato con sistemi molto intricati e profondi che il meglio del meglio sarà in grado di mettere a dura prova. Essenzialmente, sono presenti i tipici colpi leggeri e pesanti, c'è un movimento bidimensionale nei piani orizzontale e verticale, puoi schivare, bloccare, saltare e accovacciarti, combinandoli con altre semplici mosse per abilità leggermente più complesse e, naturalmente, puoi facilmente passare da un personaggio all'altro della tua squadra contemporaneamente.

Su questi ci sono una serie di abilità e mosse che devono essere cronometrate alla perfezione per ottenere il massimo effetto. Puoi essenzialmente parare gli attacchi, entrare all'ultimo momento per sferrare un rapido colpo a sorpresa o per interrompere la combo di un avversario su di te, e poi puoi sviluppare ulteriormente queste meccaniche contrastando tutti i contrattacchi che tu o qualcuno prova su di te, portando a finte e trucchi che ti terranno costantemente all'erta. È frenetico e stimolante, ma immensamente gratificante, e offre un ottimo equilibrio tra meccaniche semplicistiche e sistemi intricati e duri che, una volta conquistati, ti renderanno un degno avversario di Thragg.

Il mio assaggio di Invincible VS ha dimostrato che questo gioco richiederà un bel po' di apprendimento per essere padroneggiato, specialmente quando si aggiunge la dinamica di costruzione della squadra all'equazione. No, non stiamo parlando di costruire un trio nello stesso modo in cui si scelgono i personaggi per un MOBA, per esempio, ma si dovrebbe avere un po' di equilibrio tra eroi e cattivi che si scelgono, poiché Rex Splode e Atom Eve sono personaggi a distanza migliore mentre Invincible e Battle Beast preferiscono avvicinarsi e rompere teschi con i pugni o con la mazza, per il secondo caso. C'è un certo grado di crossover nelle categorie dei personaggi, con Omni-Man che ha un attacco a distanza nel suo kit, ma il punto è che se stai giocando come Bulletproof non dovresti aspettarti di superare Rex Splode da lontano.

Altrimenti, dal punto di vista del gameplay, ci sono alcune meccaniche intricate aggiuntive utilizzate in Invincible VS, comprese le barre che sono essenzialmente sistemi simili alla resistenza per le meccaniche dei tag. Entra ed esci troppo frequentemente, oppure usa le mosse combo breaker e simili troppo spesso e non sarai in grado di usarle di nuovo finché non avrai ricostruito la barra tenendo la tua in battaglia. Questo è un sistema cruciale da gestire in quanto vuoi cambiare costantemente i tuoi personaggi per dare alle persone taggate il tempo di riposare e recuperare un po' di salute (in misura limitata). Ancora una volta, è tutta una questione di equilibrio e di utilizzo dei numerosi sistemi che il gioco presenta per ottenere il massimo effetto, qualcosa che non si traduce nell'epica funzione di scambio di livello, in cui una volta per partita (di nuovo, non una volta per giocatore, una volta per ogni partita) puoi sferrare un attacco epico e cambiare effettivamente la fase in cui si svolge il combattimento. In modo Invincible, questa è di solito una mossa molto violenta che è simile ad alcuni degli immensi combattimenti del materiale originale, come la famosa battaglia Invincible contro Omni-Man in cui un momento è in una città americana e il successivo sull'Himalaya.

In un'epoca in cui i tag fighter sono meno comuni, ma alla fine diventeranno più popolari grazie a Marvel Tokon: Fighting Souls anche nel 2026, Invincible VS sembra essere un'aggiunta piuttosto recente al genere. È spietato e veloce, impegnativo ma reattivo e divertente, è tutto ciò che si può desiderare daInvincible un gioco di combattimento. Il grande test sarà il modo in cui i migliori giocatori di tutto il mondo si adatteranno al gioco e lo metteranno alla prova, poiché sappiamo tutti che un'opinione ferma su un gioco di combattimento può essere sviluppata solo dopo ore e ore di test e pratica rigorosi. Tuttavia, sono incuriosito in questo momento e non vedo l'ora di vedere di più, soprattutto se alla fine verrà aggiunto Allen the Alien...