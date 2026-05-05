Invincible VS battute vocali trapelate rivelano i prossimi personaggi DLC

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Già questo, Invincible VS ha un roster piuttosto ricco con 18 personaggi giocabili al lancio. Tuttavia, con fumetti e serie TV che hanno molti più personaggi con cui lavorare, sicuramente arriveranno presto qualche DLC di picchiaduro. Se volevi indicazioni iniziali su chi si sarebbe unito per primo al roster, alcune battute trapelate potrebbero aiutarti.

Scoperto e compilato dall'utente Twitter/X MultiverSusie, sembra che avremo parecchi personaggi aggiuntivi in futuro, probabilmente nel Character Pass dell'Anno 1. Sappiamo già di Immortal e Universa, che arriveranno come parte della prima ondata di nuovi personaggi quest'estate. Ma c'è una lista ancora più lunga, che include:



Agente Ragno



Angstrom Levy



Dinosaurus



Volcanikka



Gemelli Mauler



Oliver



Damien Darkblood



Ora, solo perché questi personaggi vengono menzionati in file nascosti non significa che siano completamente confermati come personaggi giocabili, ma dato che la maggior parte di loro sembra adatta al roster, non riusciamo a immaginare che vengano lasciati da parte ancora a lungo. Dato che Invincible VS attualmente ha un roster molto focalizzato sui Viltrumiti, questo potrebbe aiutare a bilanciare anche la situazione.