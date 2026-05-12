Invincible VS festeggia il fatto di aver colpito un milione di giocatori

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In meno di due settimane, Invincible VS, il nuovo picchiaduro basato sui fumetti Invincible e sulla serie animata Amazon Prime, ha raggiunto un milione di giocatori. Questo rappresenta una tappa importante per il primo studio di sviluppo interno di Skybound Entertainment, Quarter Up, dimostrando che oggi la gente ama semplicemente Invincible.

Vale la pena notare che il risultato celebrato è di un milione di giocatori invece che di un milione di copie vendute, poiché in un comunicato stampa Skybound sottolinea che i dati includono i giocatori della beta aperta lanciata il 9 aprile. Tuttavia, siamo certi che non passerà molto tempo prima che il gioco raggiunga anche questa cifra di vendite.

Ora, gli sviluppatori si stanno impegnando nel futuro del gioco. Con un milione di giocatori, sono molte persone che aspettano con ansia i prossimi DLC e gli aggiornamenti dei contenuti. Sono in programma anche delle patch di bilanciamento, dato che Invincible VS cerca di mantenere un campo di gioco equo per tutti i suoi combattenti, indipendentemente da quanto siano forti nei fumetti e nella serie.