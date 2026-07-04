Invincible VS gli sviluppatori sono "sempre pronti a un crossover"

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Invincible VS potrebbe avere solo personaggi dei fumetti e della serie TV in questo momento, ma questo potrebbe cambiare più avanti. Invincible come franchise ha già incrociato altre grandi proprietà intellettuali in passato. Abbiamo visto Mark fare squadra con Peter Parker nei fumetti, e Omni-Man è apparso come personaggio ospite in Mortal Kombat.

Gli sviluppatori di Quarter Up vorrebbero che questo si riflettesse anche nel loro combattente a coppia. Parlando con MMORPG.com, il direttore del gioco Dave Hall e il lead designer del combattimento Bau Bautista hanno confermato che sarebbero favoriti all'arrivo di personaggi crossover nei futuri pacchetti DLC.

"Siamo sempre pronti a un crossover. Penso che sia davvero entusiasmante pensarci, e speriamo di poter farne un po' in futuro, ma niente di cui possiamo parlare ora. Non siamo certo al di sopra di questo, e ci piacerebbe avere la possibilità di lavorare con personaggi leggendari come Spider-Man," ha detto Hall. Quando gli è stato chiesto della possibilità che i personaggi di Mortal Kombat attraversassero il mondo di Invincible, ha aggiunto: "Ci piacerebbe avere Sub-Zero e Scorpion! Portali qui, sarebbe fantastico."

"Se avremo questa opportunità, la coglieremo sicuramente perché quei personaggi sono iconici da morire e poterli portare in Invincible per vedere come si inseriscono nel nostro meta sarebbe fantastico," Disse Bautista.

I personaggi crossover potrebbero aiutare Invincible VS a sbattere le accuse di molti personaggi che sembrano mattoni volanti. Due nuovi eroi si sono uniti al gioco nella Stagione 1, e Quarter Up continuerà a offrire sempre di più con ogni stagione. Probabilmente non avremo un crossover immediatamente, ma potrebbe esserci in sviluppo per un po' più avanti.