Invincible VS mostra il brutale gameplay di Omni-Man all'EVO

HQ

Skybound Games ha colto l'occasione durante l'EVO per mostrare un nuovissimo trailer di gioco per il suo prossimo brutale gioco di combattimento Invincible VS. Al centro dell'attenzione c'era nientemeno che Omni-Man, alias Nolan Grayson, pronto a infliggere una seria punizione. Il suo set di mosse è uno spietato arsenale di pugni e calci, veloce, spaccaossa e perfettamente calcolato.

Naturalmente, la voce è ancora una volta fornita da J.K. Simmons, proprio come nella serie TV. Invincible VS dovrebbe essere lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il prossimo anno, mantenendo la sua estetica sanguinaria, come dovrebbe. Classificato per adulti, crudo e assolutamente fantastico. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Invincible VS è qualcosa che non vedi l'ora di fare?