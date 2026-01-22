Inxile: Clockwork Revolution è il nostro "titolo più ambizioso, probabilmente con un fattore 10"

HQ

È facile dimenticare quanto Microsoft sia diventata una potenza nei giochi di ruolo, e nell'ultimo anno abbiamo potuto goderci titoli di Xbox Games Studios come Avowed, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e The Outer Worlds 2 - e quest'anno possiamo aspettarci con piacere Fable.

Inoltre, hanno anche Clockwork Revolution, sviluppato da Inxile, uno studio che si è fatto un nome con titoli di alto livello come Torment: Tides of Numenera e Wasteland 3. Ma a parte l'annuncio del gioco, non sappiamo molto altro, ed è dubbio che verrà rilasciato nel 2026, considerando quanto Microsoft ha pianificato.

In ogni caso, sembra che ne varrà la pena. In un'intervista a GamesRadar, il veterano dei giochi di ruolo Brian Fargo (fondatore di Inxile ed è anche suo CEO) afferma che è il loro "titolo più ambizioso, probabilmente con un fattore dieci."

Se hai giocato ai titoli precedenti dello studio, sai come le tue scelte rimodellano completamente la storia, e questo è qualcosa che Fargo ritiene importante anche Clockwork Revolution:

"Per me, il gioco di ruolo significa che posso interpretare un ruolo e influenzare davvero il mondo che mi circonda. Se tutti i percorsi portano allo stesso risultato, l'immersione si rompe e inizi a sentire di giocare a un gioco invece di viverci dentro. Ma quando il mondo reagisce costantemente e riflette le tue scelte, sia in grandi quantità, altrettanto importante, in piccoli modi, è allora che l'immersione si fa davvero sentire."

E sarà davvero esteso. Nessun giocatore potrà vedere più del 70% dell'avventura in una singola partita perché le tue scelte e la tua personalità chiuderanno alcune possibili schemi:

"Probabilmente costruiamo circa il 30% di contenuti in più di quelli che qualsiasi giocatore potrebbe vedere in una singola partita. Vogliamo che i giocatori possano affrontare il gioco come un archetipo diverso, che tu voglia essere buono, cattivo o qualcosa di intermedio."

Consigliamo di leggere l'intervista completa per maggiori informazioni su Clockwork Revolution. Speriamo di scoprire di più sul gioco durante il non-E3 di quest'estate, ma è possibile che Microsoft voglia celebrare il 25° anniversario di Xbox quest'anno concentrandosi interamente sui nuovi capitoli della sua serie più importante: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved.