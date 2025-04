Inzoi diventa un "milione di vendite" nei suoi primi giorni in accesso anticipato

HQ

Sebbene i suoi requisiti di gioco su PC siano piuttosto impegnativi, non c'è dubbio che Inzoi fosse la risposta che molti giocatori stavano cercando nella nicchia di lifesim che il franchise di The Sims di EA ha dominato incontrastato per decenni. In effetti, il titolo ha avuto un inizio piuttosto popolare per il suo lancio in accesso anticipato e Krafton ha appena annunciato che Inzoi ha superato il milione di copie vendute in meno di una settimana.

Ha ancora molta strada da fare prima del rilascio completo e, sebbene ci sia piaciuto, abbiamo dato alcuni suggerimenti nella nostra recensione in accesso anticipato per migliorarlo. Ma non c'è dubbio che se prestano attenzione alla loro comunità in crescita, vedremo sicuramente più successi da Inzoi nel prossimo futuro.