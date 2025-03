Inzoi Recensione in accesso anticipato: "Mi scusi, ma non ci siamo mai incontrati prima?"

HQ

Inizieremo questa recensione facendo un precetto che sarà una costante in tutto il testo e che è meglio chiarire fin dall'inizio perché i confronti saranno molto comuni e prima è meglio è. Sì, Inzoi è un'evoluzione di The Sims (non bere un bicchierino ogni volta che invoco questo riferimento, o finirai l'articolo ubriaco come un pirata), infatti è un palese upgrade in cui gli editori non hanno avuto la minima esitazione nel salvare tutti gli elementi recuperabili di questa saga di Maxis per "dargli un bagliore" e trasformarlo in un delirio di umani di nuova generazione simulazione.

Sistemato questo, vediamo se la proposta dei sudcoreani di Krafton convince o rimane uno di quegli strani tentativi di migliorare un'istituzione di videogiochi vecchia di 30 anni che nessuno ha chiesto.

La proposta di Inzoi è tanto semplice quanto onesta, il nostro obiettivo non è altro che generare un avatar virtuale e immergerci nella vita movimentata di una città con tutto ciò che questo comporta, trovando una casa di nostro gradimento, amici... Chissà? Forse l'amore! Chissà? E in generale esplora questo mondo interattivo nelle sue numerose opzioni e compiti.

La prima impressione è travolgente, le possibilità di personalizzazione sono pressoché infinite e dall'editor dei personaggi stesso, possiamo già intravedere il buon lavoro dei coreani nella sezione grafica, che è ottima. The Sims è riuscito, grazie ad un'estetica molto caratteristica, a convincerci che graficamente non era poi così male, quando in realtà aveva un elemento visivo che era poco più di quello di un gioco mobile. Inzoi è all-in con la grafica next-gen ma, MA, questo è molto più evidente nelle sezioni di creazione che nel gameplay. Ne parleremo più avanti.

Quando si tratta di creare il nostro personaggio, possiamo dedicarci tutto il tempo che vogliamo. Secondi se scegliamo uno dei tanti aspetti pre-generati che esistono, o ore se vogliamo creare un avatar a nostra immagine e somiglianza? O di Ursula von der Leyen, se vogliamo. Le opzioni sono quasi infinite.

Questa stessa marea di opzioni è applicabile alla personalizzazione di tutto ciò che ci circonda, dai nostri vestiti, ai mobili, alla casa, all'auto... Tutto può essere cambiato fino all'esaurimento o alla nausea. Infatti, se ci stanchiamo del catalogo dei giochi, possiamo utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale, che funziona moderatamente bene, per trasferire immagini o oggetti sul terreno virtuale e utilizzarli nella nostra vita.

Quella sensazione di profondità sconosciuta quando si tratta di personalizzare tutto, scompare rapidamente quando entriamo nel gioco. Per cominciare, dobbiamo decidere se abitare una casa esistente o iniziarne una da zero. Come in The Sims, abbiamo un budget e dovremo rispettarlo in entrambi i casi. In effetti, possiamo anche assumere il ruolo di un personaggio con un background preesistente e persino una famiglia preesistente, ma ammettiamolo, non è questa l'opzione che abbiamo scelto e vivremo la vita da zero.

Beh, come dicevo, una volta creato il nostro personaggio e la nostra casa, questo significa che siamo minuti o ore dopo aver iniziato, a seconda di come abbiamo deciso di procedere, ci renderemo conto che siamo qui, ok? Ed ora? Ebbene, possiamo fare quanto vogliamo ed è importante che ci poniamo i nostri obiettivi perché la proposta del gioco in questo senso è abbastanza aperta.

La prima cosa che vedremo è che la pazzia grafica che abbiamo assaporato negli editor dei personaggi, è francamente diminuita quando arriviamo a giocare per davvero. L'ambiente visivo è migliore di quello di The Sims, ma molto meno del previsto. Il controllo del personaggio è sostanzialmente lo stesso della saga di Maxis, un sistema punta e clicca, con un'opzione a tendina per le interazioni con la persona o l'oggetto con cui vogliamo interagire. È vero che c'è un aumento del modo in cui puoi interagire con tutto, ma è ancora un ambiente chiuso di opzioni un po' deludente.

In questo senso, e parlando di quello che possiamo fare con altri personaggi che troviamo nel gioco, Inzoi ha ripetuto fino alla nausea che tutti i personaggi sciolti hanno un'IA che aiuta a rendere le loro reazioni più realistiche e casuali quando interagiscono con noi. Beh, per quanto abbiamo visto, questo è nel migliore dei casi vero solo in parte.

Diciamo solo che i personaggi giocabili hanno un problema quando si tratta di assumere i loro ruoli nel gioco e c'è una sorta di "tariffa fissa" di azioni che tolgono MOLTO a un mondo coinvolgente e intelligente. Facciamo un esempio. Se all'improvviso accendiamo un incendio e arrivano i vigili del fuoco, stanno benissimo seduti a tavola a preparare la colazione o a parlare con qualcuno che è lì. Il risultato è scarso e deludente.

Ciò che è decisamente migliorato è la libertà di movimento. In Inzoi possiamo scegliere la città in cui ci stabiliremo con diverse opzioni e poi possiamo muoverci liberamente sulla mappa. Beh, forse non liberamente, perché la realtà è che la sensazione dell'atmosfera del mondo è costante, ma certamente molto più profonda che in qualsiasi The Sims e con un grado accettabile di sentimento della vita. Ci sono auto che possiamo comprare e usare e abbiamo un sistema di telefonia mobile per interagire con le persone che vediamo.

In questo senso il sistema è anche piuttosto limitato e utilizza una modalità reputazione con gli altri, che segnerà il nostro rapporto con loro... Beh, proprio come in The Sims. Una volta che avanziamo nella scala dell'amicizia, le cose possono passare all'amore... Ah! l'amour! Inzoi permette qualsiasi tipo di relazione tra uomini e donne e le loro possibili combinazioni, come dovrebbe essere, ma nessuno dovrebbe comprare Inzoi come un simulatore con contenuti 18+ perché tutte le scene di sesso e nudità sono censurate o non esistono affatto. Ci dispiace per voi, miei amici guardoni.

Potremmo essere in quel momento imbarazzante in cui è il momento di ricordare che questo è un gioco offline. Tutto ciò che accade in Inzoi rimarrà in Inzoi, letteralmente con tutto il bene (un po') e il male (molto) che ha. Anche così, non dobbiamo impazzire, perché una volta superata la sensazione di vuoto della tela bianca che abbiamo all'inizio, Inzoi ci dà un gran numero di cose da fare con il nostro carattere e anche se le cose di solito non rappresentano una sfida in quanto tale quando si tratta di intraprenderle, Sono divertenti e laboriosi.

Per quanto riguarda il gioco in sé, beh, un po' del solito. Alla ricerca di lavoro, amici, relazioni... Sì, lo so cosa stai pensando: ma l'ho già giocato... E hai ragione! Ci sono alcune cose nuove interessanti in Inzoi, ma sono poche, e per lo più cosmetiche. Quello che è il cuore del gioco è un po' come The Sims con aggiunte come un tempo dinamico o l'opzione per il tuo keko di giocare "da solo" ma niente che giustifichi davvero il passare le ore e divertirsi, portando a una sensazione di mancanza di anima o vuoto che onestamente non ci aspettavamo, Ma questo fin dall'inizio è molto evidente. Ci è piaciuta la sensazione che il tempo passi avanti con il nostro carattere e che ci permetta di "evolvere" sia come famiglia con figli che crescono sia come noi stessi. Detto questo, quando in una recensione la spiegazione del gameplay prende tre paragrafi, è davvero il momento di iniziare a preoccuparsi.

La musica è un altro "omaggio" a The Sims, un mix di melodie new age con la curiosa proprietà di essere molto rilassante, ma allo stesso tempo snervante la nostra anima al limite del trankimazin, cosa che personalmente ho sempre odiato nei giochi di Maxis e che qui viene recuperata senza nemmeno dargli un piccolo giro per vedere come poteva essere variata. Le voci dei personaggi sono orrende. Si tratta di un altro linguaggio fittizio di rumori fastidiosi che si ferma in una sorta di miscuglio tra i servitori di Gru e i murlock di WoW che sinceramente non capisco come abbiano fatto a superare le fasi di beta testing del gioco. Gli effetti sonori in generale sono un po' forzati, ma immagino che non sia male.

Detto tutto e in sintesi, mi rendo conto che probabilmente a volte sono sembrato un po' troppo rozzo nella mia valutazione di questo gioco. È possibile che Inzoi non sia una grande rivoluzione sotto nessun aspetto in termini di lifesims che abbiamo giocato, ma è vero che porta un elemento grafico molto pazzesco, specialmente nel creatore del personaggio, e alcuni altri dettagli interessanti che possono motivarci a giocare un po'... Sì, un po', perché la realtà è che non sono sicuro che nel 2025 questo basterà a tenere il giocatore davanti al computer per molto tempo, anzi, temo che non sarà così.