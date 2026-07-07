IO Interactive annuncia piani per sviluppare e finanziare in modo indipendente Project Fantasy

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Quando è stato rivelato che IO Interactive aveva perso il suo partner editoriale e di finanziamento per il prossimo titolo Project Fantasy , che era stato confermato essere Xbox prima della sua massiccia iniziativa di "reset", molti hanno iniziato a chiedersi come lo sviluppatore danese avrebbe affrontato la realizzazione del titolo.

Ora, in un nuovo post sui social media, IOI ha annunciato di voler finanziare in modo indipendente Project Fantasy e continuare a completare lo sviluppo senza il supporto di un partner. Questo avverrà "tra i nostri altri progetti", una decisione che porterà ad altri enormi cambiamenti nello sviluppatore più ampio.

IOI ha deciso di concentrarsi sul "successo dei nostri principali titoli interni invece che su progetti esterni e potenziali derivati di giochi mobili" e, oltre a ciò, l'azienda danese chiuderà il suo studio di Istanbul e licenzierà il personale che lavorava in ufficio.

Lo sviluppatore aggiunge: "Il nostro obiettivo immediato è supportare al meglio coloro che sono colpiti durante questo periodo. Se siete a conoscenza di opportunità all'interno della vostra rete, saremmo sinceramente grati per qualsiasi supporto possiate offrire a qualsiasi persona di talento dell'IOI che possa cercare nuove opportunità."

Si conclude affermando che questo ciclo di licenziamenti e la decisione di chiusura dello studio sono "decisioni necessarie, per mantenere il futuro a lungo termine di IO Interactive come uno dei pochissimi sviluppatori e publisher AAA completamente indipendenti, oltre a dare a Project Fantasy le migliori basi possibili per avere successo sotto la nostra passione e direzione."

Per quanto detto da Project Fantasy, aspettatevi "un gioco, un mondo e una proprietà intellettuale a cui siamo completamente impegnati, e non vediamo l'ora di condividere questo affetto con voi."