IO Interactive conferma che Hitman 4 arriverà prima o poi

Il prossimo gioco che arriverà dal potente sviluppo danese IO Interactive sarà 007 First Light, ma tutti ci aspettiamo che lo studio, noto soprattutto per aver creato giochi Hitman, torni alla saga. Non è stato confermato nulla di ufficiale che ciò sarebbe stato così, ma si è dato per scontato. Ora sappiamo ufficialmente che succederà...

Parlando recentemente con Variety, il CEO Hakan Abrak ha dedicato un po' di tempo a parlare di Hitman, dove ha sostanzialmente confermato che Hitman 4 diventerà comunque realtà.

In intero, Abrak esprime: "Quindi ovviamente ci sarà altro 'Hitman. Ma in questo momento, penso che dobbiamo andare oltre quest'anno e l'anno prossimo riceverete più notizie sulla cooperativa di 'Hitman', perché penso che la cooperativa sia una estensione davvero, davvero buona dell'universo, e introdurrà meccaniche e combinazioni molto interessanti in 'World of Assassination'. Ma dopo parleremo del prossimo 'Hitman' — perché, ovviamente, ci sarà un prossimo 'Hitman'. "

Quindi, mentre il 2026 vedrà IOI completamente allineata con James Bond, il futuro vedrà lo sviluppatore tornare a ciò che sa fare meglio con Agent 47 al timone. La grande domanda è che tipo di tempistica sia legata a un tale ritorno, dato che quando arriverà 007 saranno già passati cinque anni dall'arrivo di Hitman 3 (che divenne World of Assassination ). Quindi, 2031 per Hitman 4 ?