IO Interactive e Build a Rocket Boy annunciano ufficialmente la separazione, con MindsEye che sarà autopubblicato in futuro

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Abbiamo annunciato che IO Interactive e lo sviluppatore Build a Rocket Boy sembravano destinati a separarsi all'inizio di quest'anno, ma ora, circa sei settimane dopo, questa notizia è stata ufficialmente confermata.

In un comunicato stampa è stato confermato che dal 16 marzo i diritti di pubblicazione di MindsEye sono stati restituiti a Build a Rocket Boy, il che significa che il gioco sarà ora autopubblicato dallo sviluppatore.

Allo stesso modo, la missione Hitman annunciata a giugno 2025 non si svolgerà, poiché anche l'evento crossover è stato cancellato. L'annuncio afferma che Build a Rocket Boy sta esplorando modi per collaborare con altri partner per il gioco in futuro.

Per farla breve, dopo un lancio molto turbolento e molte affermazioni da parte del fondatore dello sviluppatore MindsEye secondo cui sarebbe stato oggetto di spionaggio e sabotaggio, la danese IO Interactive non avrà più alcun coinvolgimento nel progetto in futuro.