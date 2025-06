IO Interactive presenta 007 First Light, il cui lancio è previsto per il 2026

HQ

Ci aspettavamo di vedere 007 First Light per intero alla fine di questa settimana durante la vetrina dedicata di IO Interactive, ma il gioco ha saltato un po' la pistola e ora è apparso come uno dei più vicini nella trasmissione di oggi State of Play.

Come ci è stato detto all'inizio di questa settimana, 007 First Steps è un gioco prequel che esplora come un James Bond completamente originale e molto più giovane si sia dimostrato sul campo e si sia guadagnato un invito nel programma altamente selettivo 00. Ora, abbiamo un po' di più da aggiungere a questa trama, incluso il fatto che il gioco "vestirà i panni di un giovane Bond, un promettente ma ribelle membro dell'equipaggio della Royal Navy che viene reclutato nell'MI6. Il suo istinto acuto e il suo eroismo in combattimento lo spingono a entrare nel rigoroso programma di addestramento dell'agenzia per la sezione 00 d'élite, un tempo venerata e appena resuscitata.

Oltre a questo, possiamo aspettarci di essere trasportati nel "mondo esotico e pericoloso dello spionaggio catturato nei film", dove i giocatori saranno accompagnati in avventure e missioni in tutto il mondo, per trovarsi "faccia a faccia con alleati e nemici (o in alcuni casi, entrambi), scegliendo come superare ostacoli e sfide, che si tratti di forza bruta, astuzia o arguzia affascinante".

Considerato come un gioco d'azione e avventura in terza persona (quindi non quasi allo stesso modo della serie Hitman ), ci viene detto che questo gioco "fonde le meccaniche di gioco stealth e d'azione tipiche di IO Interactive con il mondo di Bond e MI6", lasciando ai giocatori la possibilità di utilizzare vari gadget di Bond, incontrare personaggi famosi come M, Q, e Moneypenny, e altrimenti crogiolarsi in una vera e autentica narrazione di Bond.

Mentre IO avrà senza dubbio un sacco di gameplay aggiuntivo da condividere su 007 First Light sabato mattina alle 2:00 BST / 3:00 CEST durante la sua presentazione, possiamo per il momento trarre conforto dal fatto che il gioco verrà lanciato il prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto e a una serie di nuove immagini.