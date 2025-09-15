iOS 26 viene lanciato oggi ed ecco quando puoi scaricarlo

HQ

Settembre è di solito un periodo dell'anno molto eccitante per gli utenti di Apple poiché è in genere quando Apple lancia l'ultima gamma dei suoi dispositivi e anche quando possiamo aspettarci la grande innovazione software annuale. Per il 2025, questo è iOS 26 e arriverà più tardi oggi.

Secondo MacRumours, è stato notato che la data di lancio di iOS 26 è considerata il 15 settembre per l'India e il 16 settembre, suggerendo che il debutto avverrà intorno alle 18:00 BST/19:00 CEST dopo aver regolato i fusi orari.

Ciò non significa che l'aggiornamento sarà disponibile in quel momento specifico, poiché potrebbe invece significare che è allora che verrà lanciato iOS 26, il che significa che potresti dover attendere un'ora o due prima di poter accedere all'aggiornamento nella tua regione.

Per quanto riguarda ciò che offrirà iOS 26, la principale grande caratteristica è Liquid Glass, la nuova filosofia di design che consentirà agli utenti di personalizzare ancora più liberamente la schermata iniziale dei dispositivi iPhone. A questo si aggiunge un miglioramento di Apple Intelligence, migliori funzionalità di sicurezza, miglioramenti a Wallet, traduzioni di testi in tempo reale, percorsi Maps preferiti memorizzati e altro ancora. Inutile dire che sembra essere un aggiornamento piuttosto pesante.

