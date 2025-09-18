iPhone Air rimane disponibile mentre la serie 17 si esaurisce

HQ

È diventata tradizione attendere con impazienza i nuovi iPhone ogni ottobre, e quest'anno non fa eccezione. Ma mentre l'iPhone 17, 17 Pro e Pro Max si sono rapidamente esauriti, il nuovo arrivato iPhone Air è ancora disponibile per la consegna immediata il giorno del lancio.

Secondo i rapporti, Apple ha dedicato solo circa il dieci percento della produzione di iPhone di quest'anno al modello Air, una mossa cauta che ora sembra piuttosto saggia. L'Air sembra dividere le opinioni: il suo design è ampiamente elogiato (e giustamente), ma la sua modesta durata della batteria rimane un tallone d'Achille che molti continuano a sottolineare. Il fatto che Apple abbia scelto di svelare un pacco batteria MagSafe realizzato appositamente per l'iPhone Air la dice lunga.

Guardando indietro, lo schema è familiare. Sia l'iPhone mini che il Plus hanno registrato vendite lente nonostante la curiosità e il brusio iniziali. Quando si tratta di questo, la maggior parte degli acquirenti sceglie il modello standard o il Pro a pieno carico. Gli analisti ora avvertono che Apple rischia di ripetere la storia con l'ennesimo "figlio di mezzo" che fatica a trovare il suo pubblico.

Qual è la tua opinione sull'iPhone Air: tecnicamente elegante ma poco stimolante da possedere?