iRacing La demo arcade uscirà la prossima settimana

Come tutti sappiamo, Racing Studios e gli sviluppatori di Original Fire Games (cheiRacing attualmente possiede) stanno lavorando a un gioco di corse arcade per un pubblico leggermente più giovane, basato su auto reali e piste reali ma trasformato in una sorta di macchinina in cui l'esperienza di guida è descritta come semplice ma divertente. Ora abbiamo anche appreso che una versione demo del gioco verrà lanciata tramite Steam il 13 ottobre.

• Corse accessibili a tutti: i piloti di tutte le età apprezzeranno iRacing il mix di arte giocosa e fisica divertente di Arcade, offrendo ai giocatori un'esperienza di guida facile da imparare ma gratificante da padroneggiare.

• Costruisci la tua eredità nel motorsport: scala la scala delle corse per guadagnare risorse e potenziamenti che migliorano i tuoi risultati e costruisci il tuo impero delle corse da un garage nel cortile a un audace palazzo completamente personalizzabile.

• Auto e tracciati con licenza ufficiale: dai veicoli iconici come la Porsche 911 GT3 Cup ai migliori tracciati come Imola e l'Autódromo Hermanos Rodriguez, gli appassionati di corse del mondo reale potranno godere di una versione unica delle loro auto e circuiti preferiti.

• Più modi per gareggiare: insieme alla tua dinastia di piloti per giocatore singolo, gareggia in prove a tempo globali e spingi per il posto più alto possibile in classifica.