Iran e Stati Uniti riprendono le ostilità per lo Stretto di Hormuz e i paesi vicini

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La fragile tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran poche settimane fa sembra essersi completamente interrotta dopo che gli attacchi ai convogli commerciali nello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran sono stati confermati questo fine settimana, mentre gli iraniani hanno accusato gli Stati Uniti di aver colpito per primi.

L'Iran sta anche portando avanti la sua precedente minaccia di attaccare i paesi vicini che ospitano basi statunitensi. È stato riportato che, meno di due ore fa, l'aeroporto di Sana'a (Yemen) ha reso inutilizzabile una delle sue piste per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Ci sono anche rapporti dalle Forze di Difesa del Bahrain, che hanno dichiarato che i loro sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto diversi attacchi con missili e droni iraniani nelle prime ore di questa mattina.

Le conseguenze della ripresa del conflitto sono state immediate: il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz si è praticamente bloccato di nuovo, e i mercati energetici credono che la crisi energetica si riaccenderà, anche se in questo caso "sembra che il consenso rimanga sul tavolo, anche se, ovviamente, il tempismo di un simile accordo è molto più incerto questa mattina", ha detto Jane Foley, responsabile della strategia valutaria presso la banca olandese Rabobank, a Reuters.