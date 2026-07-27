Iran e Stati Uniti stanno mantenendo il cessate il fuoco, nonostante attacchi 'non attribuiti' ai paesi vicini

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A seguito dell'ordine immediato di Donald Trump di fermare gli attacchi questo fine settimana, dopo consultazioni con i generali più alti del paese, l'Iran ha anche mantenuto un timido cessate il fuoco riguardo alle basi militari statunitensi in Medio Oriente. Questa 'cessazione' delle ostilità (che potrebbe riprendere in qualsiasi momento) ha però riaperto altri fronti più piccoli nei territori e nei paesi vicini.

L'Arabia Saudita ha riferito (tramite Reuters) di aver abbattuto diversi droni che prendevano di mira impianti petroliferi nel paese, lanciati e controllati da gruppi armati filo-iraniani provenienti dall'Iraq. Allo stesso tempo, i campi curdi nel nord dell'Iraq (allineati con gli interessi statunitensi) sono stati attaccati da droni di origine sconosciuta. Infine, gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen, hanno affermato di aver attaccato punti di transito utilizzati per trasportare petrolio al porto petrolifero saudita di Yanbu sul Mar Rosso, in risposta a quelle che hanno descritto come incursioni di droni sauditi nello spazio aereo yemenita.

Queste ostilità sfruttano il clima di instabilità regionale per perseguire i propri interessi unilaterali e non sono effettivamente collegate al conflitto nello Stretto di Hormuz. Grazie a questa 'pausa' tra le due potenze belligeranti, il prezzo di un barile di greggio Brent è sceso sotto i 90 dollari, e i mercati accolgono favorevolmente la decisione di Trump di fermare gli attacchi aerei. Sebbene i canali diplomatici restino aperti, l'Iran ha già dichiarato che "non sta cercando un nuovo accordo."