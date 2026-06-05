Iraola annunciò ufficialmente come allenatore del Liverpool per due stagioni: "Voglio diventare uno di voi in più"
Prime parole del tecnico spagnolo Andoni Iraola come allenatore del Liverpool.
Il Liverpool FC ha ufficialmente annunciato Andoni Iraola come nuovo allenatore. L'allenatore spagnolo passa dal Bournemouth, con grande delusione dei tifosi, al Liverpool, firmando un contratto biennale e sostituendo Arne Slot, licenziato dal club dopo aver chiuso la Premier League al quinto posto un anno dopo aver vinto.
"Posso solo dire che voglio diventare uno di voi in più, voglio guadagnarmi il diritto di essere uno di voi, così potremo goderci tutto insieme", disse Iraola nella sua presentazione, descrivendo che "non servono molte cose per essere attratti dal Liverpool. Liverpool è Liverpool."
"Ovviamente l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità per me di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Penso che non possa essere più attraente di così. È difficile trovarlo. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare."
Pensi che Iraola, relativamente inesperto, riuscirà a migliorare la squadra e a riportarla a un contendente al titolo in Inghilterra ed Europa?