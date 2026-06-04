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C'è qualcosa di genuinamente ammirevole in Iron Lung, il debutto cinematografico di Mark "Markiplier" Fischbach. Dopotutto, ha investito una notevole somma di denaro per adattare il gioco horror cult Iron Lung per il grande schermo. È un progetto in cui non solo interpreta il ruolo principale, ma dirige, scrive la sceneggiatura e si occupa del montaggio, tutto in vero spirito da YouTuber.

Qui c'è uno zelo e una passione – in effetti, un amore per il materiale originale – che è chiaramente evidente. Il progetto rappresenta una ventata d'aria fresca in un'industria che altrimenti è spesso percepita più come una fabbrica dove i film vengono creati nelle sale riunioni che da appassionati appassionati. Il problema non è la mancanza di passione o di spirito 'posso' quando si tratta di produrre un buon film. Per quanto buone possano essere le intenzioni.

Quando mi sono sistemato sul divano per guardare Iron Lung, non avevo grandi aspettative o conoscenze pregresse. Certo, conoscevo vagamente la trama del gioco, e Markiplier è un nome che avevo già incontrato. Ma né il gioco né il suo canale YouTube sono qualcosa con cui mi sia mai davvero interessato. Molto adatto in questo contesto, però, per un viaggio nell'ignoto proprio come il protagonista del film.

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La trama, sì. Per coloro che, come me, non sono particolarmente informati, tutto si svolge in un futuro oscuro dove tutti gli esseri umani e i pianeti sono improvvisamente scomparsi. I sopravvissuti sono su stazioni spaziali e sono estremamente pochi. In breve, l'umanità è sull'orlo della rovina.

È in questo mondo distopico che seguiamo un prigioniero condannato giù in un vasto mare di sangue. Un viaggio intrapreso in un sottomarino costruito in modo dubbio senza finestre, dove tutta la navigazione avviene tramite telecamere e pannelli strumenti, mentre l'oscurità fuori inizia lentamente a sembrare sempre più viva. È buio, opprimente e leggermente inquietante. Un concetto di base brillante che si riduce essenzialmente a fare molto con poco e che si basa interamente sull'atmosfera e sul brivido psicologico piuttosto che sullo spettacolo visivo.

Funziona chiaramente molto bene per il gioco, ma come film se la cava decisamente peggio.

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Il problema più grande? Camminare avanti e indietro. Appena ho iniziato Iron Lung, ho avuto un brutto presentimento, perché ho notato che la durata totale era poco più di due ore. Questo non si adattava al tema e a ciò che già sapevo della trama del gioco. Forse Fischbach si è un po' troppo preso dal materiale, perché perde completamente la strada nella ricerca dell'atmosfera e del mistero.

Dopotutto, stiamo parlando di 120 minuti che consistono principalmente in scene in cui fissa gli schermi, preme pulsanti e reagisce a strani rumori fuori dal sottomarino. Il ritmo lento del film spinge ogni senso di disagio oltre il limite, e qui non c'è molto da trovare oltre al forte concetto di base. L'idea di una persona intrappolata in una bara di metallo in mezzo a un mare di sangue è certamente efficace in piccole dosi, ma la premessa non si sviluppa mai in qualcosa di più grande o sostanzioso.

Allo stesso tempo, sarebbe ingiusto affermare che il film manchi di qualità. Al contrario, ci sono diverse sequenze che mostrano che Fischbach ha senza dubbio un occhio per la composizione visiva, l'illuminazione e la macchina da presa. Nelle scene in cui il sottomarino viene scosso da forze inspiegabili, o in cui sagome inspiegabili appaiono tra le pozze di sangue, è difficile non tracciare parallelismi con Lovecraft, Carpenter e l'orrore cosmico. Al meglio, il film riesce indubbiamente a catturare la sensazione di essere soli in un universo infinito che non ha alcun rispetto per la vita umana.

Devo anche lodare il film per il suo sound design. Scricchiolii metallici, echi lontani e cigolii meccanici creano efficacemente un senso di disagio soffocante, e spesso è questo ciò che si cela dietro alcuni dei momenti più sorprendenti di Iron Lung.

Fischbach stesso, invece, è un anello decisamente più debole. Fa un buon lavoro in scene che richiedono panico o frustrazione, ma appena il tono cambia verso qualcosa di più emotivo o contenuto, la sua credibilità crolla completamente. Non è necessariamente brutto, solo incredibilmente rigido e rigido, e diventa chiaro che le sue radici sono in YouTube, con tutto ciò che comporta. Semplicemente non è in grado di portare il film in modo credibile.

Iron Lung è creativo e ambizioso, e Fischbach non tenta mai di costruire una narrazione in stile hollywoodiano, preferendo attenersi piuttosto rigidamente allo stesso schema del gioco. Realizza esattamente il film strano, lento e scomodo che lui stesso vorrebbe vedere. Ma c'è anche un motivo per cui i produttori adattano le storie, e perché gli autori di libri raramente sono sceneggiatori particolarmente bravi. Media diversi richiedono semplicemente approcci differenti.

Il risultato è che Iron Lung sembra più un esperimento che un vero film. I fan del gioco originale probabilmente lo apprezzeranno di più, ma noi altri spettatori desideriamo soprattutto essere lasciati uscire dal sottomarino.