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Essere o non essere una gigantesca macchina da guerra - questa è la domanda che mi sono posto dopo aver giocato Iron Nest: Heavy Turret Simulator. Forse ricorderai giochi dimenticati come Bang! Bang!, Gorillas, Tank Wars, Hogs of War e Artillery Duel, solo per citarne alcuni. Questo è il genere dell'artiglieria - un genere ormai quasi morto, a parte qualche titolo indie e Worms, quest'ultimo che ha dominato il genere per decenni. Iron Nest: Heavy Turret Simulator cerca di giustificare la sua esistenza in questo panorama con un concetto brillante e meccaniche di gioco brillanti.

Quando inizi il gioco, vieni accolto dall'introduzione tradizionale che spiega chi sei, cosa stai facendo e, occasionalmente, perché. Lo svantaggio è che la tua nazione poteva permettersi solo una macchina da guerra e te. Questo significa che dovrai correre da solo, calcolare, ruotare, ricaricare e misurare distanze su una mappa. Tuttavia, i computer gestiscono molti dei calcoli più complessi; devi solo misurare certe distanze, conoscere le latitudini e da lì puoi giocare in modo abbastanza fluido. La difficoltà sta nel fare tutto da solo quando sei sotto pressione. A volte devi anche muovere la macchina da guerra, il che significa che devi spostare manualmente i simboli sulla mappa nel robot, il che significa che i calcoli devono essere rifatti regolarmente.

Prepararsi una tazza di caffè, mettere un po' di musica e accarezzare il tuo gatto è un ottimo modo per iniziare la giornata prima di bombardare una città con armi così potenti che non sarebbero nemmeno entrate in Fallout.

Va detto però che la prima volta che spari, sentire l'eco dei suoni e la sensazione dell'intera macchina tremare è fenomenale. C'è una vera attenzione ai dettagli e, anche se non puoi vederlo, puoi sentire quanto danno stai infliggendo grazie al feedback che ricevi dopo che i tuoi colpi colpiscono. Se colpisci i bersagli abbastanza bene, velocemente ed efficientemente, verrai ricompensato con medaglie. Potresti chiederti perché dovresti giocare a qualcosa del genere. L'immersione che ottieni seduto nella macchina, cercando di sparare ai bersagli senza farti attaccare, è incredibilmente atmosferica.

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Vale la pena sottolineare che questo è un gioco indie con 15 missioni e due modalità orda in modalità schermaglia, distribuite su due mappe. Una delle modalità di gioco ti lancia contro sempre più nemici finché muori, mentre l'altra va avanti all'infinito. La campagna è l'attrazione principale di questo titolo. Mi ci sono volute 15-20 ore per completarla, e la durata dipende da quanto sei veloce. La modalità che riempie lo schermo può prolungare quel tempo se ti blocchi in essa. Data la semplicità del design delle missioni, sospetto che gli sviluppatori, Nick Nieuwoudt e Dominik Latos, possano espandere il gioco nel tempo con più missioni, scontri e nuove campagne. Immagino che funzionerebbe anche con una modalità multiplayer, con macchine da battaglia uno contro uno o due contro due e un paio di giocatori su ogni piattaforma di artiglieria. Ciò che rende questo funzionante, a differenza di altri giochi di artiglieria, è che sei in movimento. Non si tratta quindi di 'primo a sparare, primo a vincere'. Questo è stato un problema tradizionale nel genere. Le basi mobili risolvono questo problema nello stesso modo in cui faceva Worms una volta.

Puoi prendere in braccio il tuo gatto, accarezzarlo o scacciarlo.

Visivamente, non è al livello di alcuni titoli in uscita come PVKK: Planetary Defence Cannon Commander, ma funziona bene per quello che è. Graficamente è accettabile, e quando passi tra i comandi, la mappa, la macchina del caffè e prendi un gatto arancione, tutto è chiaro e ben posizionato. È rapido capire cosa è cosa e iniziare il processo di calcolare, posizionare e sparare grandi proiettili d'artiglieria contro il nemico. Anche il suono è fenomenale, ogni colpo fa tremare il robot ed è sia appropriato che forte. Ha anche un fischio di treno che puoi attivare, proprio come se fosse un treno. Tutta la mia testa vibrava per quel suono a causa delle cuffie. Quando poi giri le valvole e gli altri comandi, tutto suona esattamente come dovrebbe. Sembra ispirarsi al dieselpunk e allo steampunk all'interno del robot.

Una cosa per cui potresti criticare il gioco è la ricerca delle medaglie e il tuo rendimento. Allo stesso tempo, è un po' un incentivo per il giocatore. Tuttavia, penso che le missioni siano così divertenti e l'esperienza complessiva così buona che non importa davvero. Il gioco funziona come previsto, con quasi nessun difetto tecnico o glitch. Questo significa che puoi tuffarti subito e giocarci senza problemi frustranti, a patto che tu sia fortunato come me. Se dovessi nominare uno dei migliori giochi indie dell'anno, questo sarebbe in cima alla lista. Prende un genere quasi estinto e gli dà nuova vita in modo unico ed entusiasmante. La narrazione e gli elementi di gameplay del gioco lavorano insieme per creare un'esperienza complessiva brillante. Tuttavia, non aspettarti una storia che ti cattura, ma piuttosto una che spieghi perché stai facendo questo. È il gameplay che ti tiene incollato.

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Ci sono tantissime mappe, controlli e approtecchi, ma puoi anche guardare fuori da una finestra.

Se ti sei mai chiesto com'è comandare una macchina da guerra titanica in Warhammer 40K o giochi simili, questo ci si avvicina molto, anche se non sono collegati. Con buoni elementi di gameplay, un'introduzione solida e calcoli non troppo complessi, puoi indossare con sicurezza il berretto da capitano e comandare questo colosso in battaglia. Sembra fantastico e offre molta immersione. Il gioco non sarà il più lungo, ma ti resterà con la voglia di di più una volta completata la campagna e le due modalità diverse della modalità schermaglia. Ed è qui che entra in gioco la mia critica. Avrebbe potuto avere una modalità di gioco aggiuntiva e più mappe in modalità schermaglia. Un editor di livelli dove potessimo creare i nostri livelli e condividerli sarebbe stato un bonus. Molti livelli sono ispirati ai paesaggi spagnoli, e penso che ci siano ambienti brillanti che potrebbero essere integrati nel gioco. Nonostante queste carenze, posso raccomandare con tutto il cuore Iron Nest: Heavy Turret Simulator.

Quasi tutto può essere smanettato, girato e interagito, il che è divertente.