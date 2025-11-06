Irrompi nell'iperspazio nel DLC Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions

HQ

Le distorsioni si stanno formando intorno a Luminopoli nel DLC Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions. È possibile accedere a questi portali grazie a un NPC appena introdotto Ansha e il suo Hoopa, che ti consente di aprire i portali e sperimentare una versione alternativa di Lumiose.

Lì possiamo trovare forme regionali di Pokémon come Alolan Marowak e Galarian Mr. Mime. Inoltre, vedremo anche Pokemon che sono più forti del livello 100, il che significa che è meglio portare la tua squadra migliore quando ti dirigi nell'iperspazio.

Nel trailer del DLC Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions abbiamo anche dato un'occhiata a un paio di nuove Mega Evoluzioni. Mega Chimecho si espande per includere più forme di se stesso, che possono creare esplosioni audio super potenti. Mega Baxcalibur ha una spada ancora più grande sulla schiena... E questo è un po' tutto. Riassume praticamente gli ultimi progetti di Mega Evolution, questi due.

Finalmente, abbiamo ottenuto la data di uscita di questo DLC, che arriva prima della chiusura dell'anno il 10 dicembre.