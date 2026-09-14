Non hai mai sentito parlare di Is God Is ? Neanch'io, finché non ho letto che l'adattamento cinematografico era appena uscito su Prime Video. Mi piace questo tipo di sorpresa; film appena usciti che sembrano interessanti fin dall'inizio. Alcuni potrebbero pensare che il tema della vendetta sia un po' troppo usato, ma a me piace. Mi incuriosisce sempre. Allora, di cosa parla il film?

"Due sorelle intraprendono una ricerca di vendetta che le costringe ad affrontare la verità su una storia familiare travagliata. La ricerca di vendetta si rivela tutt'altro che semplice, e lungo la strada ci attendono diverse sorprese."

Sorelle gemelle in un tour di vendetta.

L'opera è stata scritta da Aleshea Harris. Non ne avevo mai sentito parlare prima, ma a quanto pare ha vinto tre cosiddetti Obie Awards. L'adattamento cinematografico è scritto e diretto da Harris, e mentre scriveva la sceneggiatura, apparentemente lavorava in due lavori, viveva con buoni pasto e subaffittava il suo appartamento.

I personaggi principali, le sorelle gemelle Racine e Anaia, sono interpretati da Kara Young - che è apparsa nella serie I'm a Virgo e in un paio di episodi de Il Punitore - e da Mallori Johnson di Vladimir e Kindred. Sono superbi nei loro ruoli. C'è anche Sterling K. Brown, da Paradiso e Black Panther, nel ruolo del loro, per usare un eufemismo, padre malvagio. Ruba la scena, come pochi altri fanno. La recitazione è, nel complesso, di altissimo livello, e nei ruoli di supporto vediamo, tra gli altri, Vivica A. Fox e Mykelti Williamson.

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È essenzialmente un classico thriller di vendetta, almeno per quanto riguarda la trama, ma ci sono elementi che spiccano. È chiaro che Harris si appoggia molto al materiale originale, cercando di mantenere la stessa atmosfera. L'elemento teatrale rimane, in parte nella regia e, a volte, nella recitazione un po' eccessivamente drammatica, ma anche nel modo in cui si sviluppa la trama. Questo vale per la voce fuori campo, lo stile narrativo e, in parte, i dialoghi. All'inizio faccio fatica a decidere se mi piaccia o se sembri forzato, e sono giunto alla conclusione che ci si abitua.

Ti sei morto la lingua?

Is God Is è un film molto stiloso. La fotografia è buona, il linguaggio visivo giocoso e le ambientazioni d'impatto. Anche qui sento che riesce, a tratti, a mantenere l'atmosfera di una produzione teatrale. Mentre la violenza è coreografata con stile e spesso brutale.

Mi piace la dinamica tra le sorelle gemelle, e il loro percorso verso la vendetta offre molte sorprese. Cercano l'uomo che ha rovinato le loro vite e, lungo il cammino, incontrano la loro madre morente, che - senza svelare troppo - i fratelli che non sapevano di avere. Riesce a tenermi coinvolto, anche se la tensione non è ancora al suo apice. Non importa troppo, perché ci viene offerto un film divertente e leggermente fuori dagli schemi.

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Sto cercando esempi di altri registi il cui stile cinematografico e approccio narrativo assomigli. Sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni sull'argomento, se l'avete visto. La cosa più vicina che posso trovare è una sorta di "Tarantino-lite". Sia per lo stile visivo, il tono divertente, sia per quella violenza esplosiva che ti sorprende. Un'altra cosa che ti sorprende è il finale. La più grande forza del film sta nella storia che le sorelle imparano dalla madre. E il finale: è brutale e sorprendente. Is God Is è un esperimento teatrale e fuori dagli schemi che in parte ha successo, che trae grande beneficio dal suo stile visivo e dalla sua giocosa e merita una possibilità.